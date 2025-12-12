Cinecittà Est, 78mila euro per trasformare la “piazza che non c’è”

A Cinecittà Est c’è una piazza che non esiste. O meglio: c’è uno spazio che da anni prova a esserlo, incastonato al centro del grande boulevard di viale Ciamarra, tra due corsie di traffico e il via vai quotidiano del quartiere. Un lungo spartitraffico diventato nel tempo luogo di sosta, corridoio verde, punto di incontro: la famosa “piazza che non c’è”.

Oggi quel non-luogo ha cambiato volto.

Al centro, dove un tempo si trovava una fontana sempre spenta e con i vetri segnati dal calcare, ora c’è un’area riqualificata, più luminosa e più verde.

«Quella fontana era ormai irrecuperabile, in condizioni pessime e mai funzionante — racconta Marcello Morlacchi, vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici del Municipio VII —. Lo scorso anno abbiamo deciso che era il momento di intervenire e sistemare non solo la vasca, ma tutto lo square attorno».

L’intervento è costato 78 mila euro, fondi inseriti in bilancio grazie all’interessamento del consigliere Carmine Barbati. Con quei soldi il Municipio ha rinnovato l’impianto elettrico, migliorato l’illuminazione, installato telecamere per scoraggiare i vandali e disposto nuove panchine — alcune già posizionate, altre in arrivo.

Ma il cambiamento che salta subito agli occhi è un altro: il verde. Al posto dell’acqua stagnante oggi crescono piante e alberi scelti apposta per resistere al caldo estremo romano: ulivi, palme, essenze che hanno bisogno di poca manutenzione e che possono aiutare a ridurre l’effetto “isola di calore” che qui, d’estate, si sente tutto.

È un piccolo intervento, certo, ma in un quartiere densamente popolato può fare la differenza. Non tutti però nascondono qualche timore: “Chi la manterrà?”, si chiedono alcuni residenti guardando la nuova aiuola spuntata nella vecchia vasca della fontana.

Il Municipio assicura che non resterà sola. «C’è un’associazione del territorio interessata ad adottare l’area — rivela Morlacchi —. Sarebbe un aiuto fondamentale per tenere in ordine uno spazio così centrale per il quartiere».

E anche il Comitato di Quartiere Cinecittà Est promuove l’intervento. «La fontana era inutilizzabile da anni — ricorda il presidente Stefano Fichera —. Bene la scelta di riqualificare l’area e trasformare la vasca in un’aiuola a bassa manutenzione. Siamo soddisfatti».

Così, nella “piazza che non c’è”, qualcosa adesso c’è: un angolo più curato, più verde, più vivibile. Un segnale che, anche in un quartiere dove lo spazio pubblico è sempre in equilibrio tra necessità e creatività, la trasformazione è possibile. E può cominciare da una fontana che non funzionava più.

