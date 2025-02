Cinecittà Est ritrova il pediatra: la Asl rassicura le famiglie dopo giorni di incertezza

La notizia del pensionamento del dottor Hoshemand, avvenuto il 1° febbraio, aveva colto di sorpresa molti genitori. Da un giorno all’altro, numerosi bambini e bambine si erano ritrovati senza il loro pediatra di riferimento, con il timore di dover affrontare lunghi spostamenti per trovare un altro medico disponibile.

L’Asl Roma 2, però, non è rimasta a guardare. Consapevole delle difficoltà già esistenti nel territorio – dove la carenza di medici di base e pediatri è un problema sentito da tempo – l’azienda sanitaria si è attivata con urgenza.

Dopo aver analizzato i dati demografici della zona, la Asl ha riconosciuto l’area come “carente”, un passaggio fondamentale che ha permesso di accelerare la ricerca di un sostituto.

Un nuovo pediatra nella stessa zona: la soluzione è vicina

L’obiettivo era chiaro: evitare che le famiglie fossero costrette a cercare assistenza a chilometri di distanza. Per questo, la Asl ha attinto direttamente dalle graduatorie per individuare il nuovo medico, che è già stato contattato informalmente e dovrà dare una risposta a breve.

Se tutto andrà secondo i piani, il pediatra aprirà il proprio studio nella stessa area in cui operava il dottor Hoshemand, idealmente proprio nei locali lasciati liberi dal medico in pensione. In caso di rinuncia, si passerà immediatamente al candidato successivo, fino a garantire la copertura del servizio.

“La densità demografica della zona, unita alla sua posizione strategica lungo un’importante arteria stradale, avrebbe reso complicato per molte famiglie trovare un nuovo pediatra senza dover affrontare spostamenti lunghi e disagevoli” – spiega l’Asl Roma 2.

Un piano di emergenza per evitare disagi

L’azienda sanitaria sottolinea di aver gestito la situazione con prontezza ed efficienza, individuando una soluzione prima che il problema si trasformasse in una situazione di disagio per i pazienti.

“La nostra priorità è garantire a tutti i bambini un accesso equo e tempestivo alle cure” – si legge nella nota ufficiale – “e la nomina del nuovo pediatra rientra in una strategia più ampia di monitoraggio delle esigenze territoriali“.

L’Asl ribadisce il proprio impegno a prevenire nuove situazioni di carenza assistenziale, lavorando per rafforzare la rete sanitaria locale. Per le famiglie di Cinecittà Est, questa notizia rappresenta un sospiro di sollievo: il pediatra tanto atteso sta per arrivare, e la continuità assistenziale dei più piccoli sarà garantita.

