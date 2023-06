“Cinema in Piazza” alla Cervelletta dall’8 giugno al 16 di luglio 2023

Dal 2 giugno al 16 di luglio 2023 il Cinema in Piazza torna ad animare l’estate dei romani. Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porterà il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza. Alla Cervelletta la manifestazione partirà l’8 di giugno e in questo articolo daremo notizia soprattutto sugli spettacoli che animeranno quest’area.

Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivranno di una ricchissima programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi.

92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive, per un’edizione de Il Cinema in Piazza che, attento come ogni anno al patrimonio cinematografico italiano, guarda sempre più al panorama internazionale, coinvolgendo il maggior numero di paesi possibili, con l’obiettivo di offrire agli spettatori l’opportunità di scoprire opere mai distribuite sul grande schermo, in maniera totalmente libera e gratuita. Le retrospettive in cartellone omaggeranno il grande cinema di Ingmar Bergman, Suso Cecchi D’Amico, John Ford, Greta Gerwig & Noah Baumbach, John Landis, Hirokazu Kore’eda, Steven Soderbergh e Denis Villeneuve. Per i più piccoli o chi vuole tornare tale ci saranno invece i Looney Tunes e altri classici dell’animazione.

Grande novità di questa edizione sarà inoltre la rassegna A24 films, realizzata in collaborazione con A24, la casa di produzione e distribuzione indipendente più innovativa e coraggiosa del panorama mondiale contemporaneo. Il Piccolo America rende omaggio agli iconici studios nell’anno del decimo anniversario, proiettando alcuni dei titoli più rappresentativi nell’area verde del Parco della Cervelletta situato proprio sul luogo – l’autostrada A24 – che ha ispirato la nascita e il nome stesso della compagnia. La retrospettiva parte da Cervelletta per diffondersi nel corso di tutto il programma della manifestazione anche a Monte Ciocci e al Cinema Troisi, dedicando incontri e dialoghi speciali con i registi che sono stati essenziali per il successo dell’A24, come Darren Aronofsky, Ari Aster e Joanna Hogg.

«Dieci anni fa, sulla nota autostrada A24, un ragazzo americano stava guidando verso Roma quando fu colto da un momento di rivelazione. Nasce così la A24, tra gli Appennini e il Gran Sasso, e inizia la sua avventura nel mondo del cinema diventando uno degli studios più apprezzati al mondo oggi. Abbiamo così scritto ad A24 raccontandogli che saremmo stati onorati di riportare il loro cinema proprio su quell’autostrada che li ha ispirati, e su cui d’estate s’illumina di cinema la Cervelletta. La loro risposta affermativa ha permesso questa collaborazione che porterà sui nostri schermi all’aperto sei film mai distribuiti nelle sale italiane: Mid90s di Jonah Hill, Eighth Grade di Bo Burnham, The Inspection di Elegance Bratton, The Souvenir I e II by Joanna Hogg e Funny Pages di Owen Kline» racconta Giulia Flor Buraschi, Vicepresidente del Piccolo America.

Ecco alcune anticipazioni sul programma del Cinema in Piazza alla Cervelletta.

Al Parco della Cervelletta proseguono gli incontri internazionali, fra cui due dei più attesi di questa edizione: Ari Aster, regista definito da Martin Scorsese “una delle voci più straordinarie del cinema mondiale”, sarà protagonista di due imperdibili appuntamenti, il 6 giugno al Cinema Troisi con il suo Beau is Afraid, tra i film più apprezzati di questa stagione cinematografica, e giovedì 8 giugno con Midsommar, inquietante seconda opera ambientata durante il solstizio d’estate svedese, perfetta per inaugurare le serate nel verde della Cervelletta.

E ancora, direttamente dalla scintillante Hollywood sarà ospite de Il Cinema in Piazza l’attore Premio Oscar Sam Rockwell, protagonista di film acclamati dalla critica e dal pubblico come Jojo Rabbit e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, la cui interpretazione è stata premiata dagli Academy con il premio per miglior attore non protagonista nel 2018. Il 6 luglio alla Cervelletta l’attore americano sarà protagonista di un incontro con il pubblico in occasione della proiezione del film Moon di Duncan Jones, film scritto appositamente per lui dal regista, nel quale interpreta un astronauta, unico residente della base mineraria lunare Sarang della Lunar Industries.

Il cinema europeo invece sarà rappresentato il 15 giugno dal regista francese Bertrand Bonello e il suo Zombi Child, che attraverso un originale e personalissimo utilizzo del genere horror si muove fra antropologia, storia ed esplorazione del mondo delle nuove generazioni; la regista britannica Joanna Hogg, presente anche all’interno della retrospettiva A24 con il suo The Eternal Daughter, mercoledì 28 giugno presenterà The Souvenir I e The Souvenir II, storia di una giovane studentessa di cinema ambientata nei primi anni ’80. Infine, il regista norvegese Erik Poppe introdurrà la proiezione del film svedese The Emigrants giovedì 13 luglio, basato sul libro di Vilhelm Moberg del 1949 che ritrae il viaggio di alcune persone che emigrarono dalla Svezia agli Stati Uniti tra il 1840 e il 1850.

Ogni mercoledì sotto il casale della Cervelletta, si svolgerà la retrospettiva del genio giapponese Hirokazu Kore’eda, autore di opere delicate sui rapporti umani, con alcuni dei film più recenti come Father and Son, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2013 e Un affare di famiglia, Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2018. I venerdì saranno dedicati a omaggiare il cinema di John Ford, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, con assoluti capolavori come Sentieri Selvaggi e Furore. Immancabili le maratone dedicate alle saghe cinematografiche più amate che, forti del grande successo e partecipazione delle edizioni precedenti, tornano con la trilogia completa di Ritorno al Futuro e Ghostbusters – Acchiappafantasmi tutte le domeniche sotto le stelle del Parco della Cervelletta.

Il Cinema in Piazza si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Roma Capitale, col patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Roma. Il progetto è reso possibile grazie al contributo di BNL BNP Paribas, Otto per Mille della Chiesa Valdese, Periferiacapitale – il programma per Roma della Fondazione Charlemagne, Fai Cisl e WeRoad. Confronti e Scomodo saranno i media partner dell’edizione 2023, RomaToday il local media partner e RadioRock il radio partner. Unidata è il Digital Partner grazie al quale viene garantita la connessione internet ad alta velocità in tutte le aree della manifestazione per permettere la trasmissione degli eventi in diretta streaming a tutti coloro che non possono partecipare agli incontri dal vivo. Mentre è sempre più radicato il rapporto con le realtà territoriali che sostengono la manifestazione estiva, riconoscendo l’importanza anche economica che ha quest’ultima sui territori. Fra loro Coop, LeLevain, Aromaticus, Cambio, Eggs e Big Star. Un ringraziamento va poi a Medici Senza Frontiere, Charity Partner dell’evento, e a D-vision, che metterà a disposizione il proprio materiale tecnico per riprendere le serate con gli ospiti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le istituzioni estere con le quali il Piccolo America ha costruito un grande rapporto negli anni tra cui la Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, l’Ambasciata di Svezia in Italia, l’Ambasciata del Canada a Roma, l’Istituto Francese d’Italia e l’Istituto Cervantes di Roma. La Fondazione Piccolo America ringrazia in modo particolare Antonio Monda, scrittore, direttore artistico de Le conversazioni e docente della New York University, Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Fabio e Damiano D’Innocenzo, Pietro Castellitto e Nathalie Baldascini, che hanno fornito un aiuto prezioso per il coinvolgimento dei grandi autori e attori di questa edizione.

Le illustrazioni dell’edizione 2023 de Il Cinema in Piazza sono state realizzate da Michele Marconi e dal team Studio Mistaker.

La canzone inedita dell’inno de Il Cinema in Piazza 2023 è “Bastardamore” di Sergio Andrei.