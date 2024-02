Cinquanta nuovi alberi al parco Baden Powell a Colli Aniene

Il progetto di piantumazione alberi del IV Municipio va avanti su tutto il territorio. L’intervento di forestazione urbana è previsto nell’ambito del Decreto Clima n.111, convertito dalla legge n.141 del.12.12.2019, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e di contribuire al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici. Ogni quartiere avrà la sua parte di alberature dopo quelle già piantate a Villa Fassini a Casal Bruciato, via Tiburtina, Parco Petroselli. Sono in lavorazione il Parco Baden Powell 50 prunus/ligustri (Colli Aniene), Parco Malaguti 20 prunus/ligustri (Torraccia), Via Gortani 44 ligustri (Pietralata). È un progetto che si è posto l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente creando delle vere barriere che faranno da filtro allo smog, ai rumori e alle polveri sottili. Seguiranno a breve altri interventi a Casal Bruciato, Casal de Pazzi, Ponte Mammolo e Tiburtino III. Queste piantumazioni si aggiungeranno alle altre iniziative previste per la città nei prossimi anni. Grazie al Decreto Clima sono stati messe a dimora 8.800 piante, e con il finanziamento del PNRR si completerà tutto il progetto entro il 2025. Un grande investimento che deve proseguire nel tempo con l’innaffiatura, la cura delle alberature sul territorio e la sostituzione delle piante che non hanno attecchito altrimenti un’ottima iniziativa ecologica rischierà la stessa fine di tanti progetti della Capitale.

Per chi vuole saperne di più vi informiamo che i cinquanta ligustri del parco Baden Powell sono alberature molto popolari per la loro resistenza e la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di terreno e clima. Originario dell’Asia, è molto diffuso in Europa e Nord America. È apprezzato per la sua crescita rapida e per la sua fioritura estiva, che produce piccoli fiori bianchi molto profumati.