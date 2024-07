Cisl e Comune di Roma al tavolo per un taglio dell’Irpef e partecipazione dei lavoratori

Un piano per il Giubileo 2025: La Cisl Lazio presenta la sua agenda per il Giubileo del 2025, con un focus su 11 proposte concrete per il rilancio di Roma. Tra queste, due punti chiave emergono con forza:

1. Riduzione dell’addizionale Irpef: È in corso un tavolo negoziale con il Comune di Roma per discutere una proposta di riduzione fiscale sull’addizionale Irpef comunale. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale sui cittadini, dando nuovo slancio all’economia locale.

La Cisl propone una riduzione progressiva straordinaria dell’addizionale Irpef su redditi da lavoro e da pensione per il 2025, un’idea già oggetto di interlocuzione con il sindaco Gualtieri.

Questa misura si inserisce nel solco di quanto già fatto dalla Regione Lazio, che ha azzerato le addizionali Irpef per i redditi imponibili fino a 28 mila euro.

2. Partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa: La Cisl rilancia la sua proposta di favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende, sia pubbliche che private.

Un modello di sviluppo economico che non solo aumenta i profitti, ma coinvolge direttamente i lavoratori nei processi decisionali e li rende protagonisti del futuro delle imprese.

A Roma, questa idea sta già prendendo piede, con la sperimentazione di un protocollo in Ama che prevede la costituzione di un comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale.

“La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico,” spiega il segretario Coppotelli, “ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia.”

L’agenda Cisl per il Giubileo: Le proposte presentate dalla Cisl non si limitano a queste due tematiche, ma includono un’ampia gamma di interventi per migliorare la vita dei cittadini romani in vista del Giubileo del 2025.

Tra le priorità, la creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento dei servizi pubblici, la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura.

Un impegno per il futuro: La Cisl si propone come interlocutore attivo delle istituzioni e delle forze sociali per costruire un futuro migliore per Roma.

L’agenda per il Giubileo rappresenta un punto di partenza concreto per un dialogo costruttivo e per la realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile e inclusivo per la città.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙