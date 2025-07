Città a due ruote, ma senza parcheggi: la rivoluzione dolce divide Roma

È un’estate a doppia velocità per la mobilità romana. Da un lato il futuro sostenibile delle due ruote, dall’altro il presente affannato di cittadini alle prese con parcheggi che spariscono, strade che si restringono e abitudini che vengono riscritte a colpi di cantieri.

Roma si trasforma, e lo fa lungo quasi mille chilometri di nuove ciclabili: è il BiciPlan, il maxi-progetto che, entro il 2035, promette di cucire tutti i quadranti della città con una rete dedicata alla mobilità dolce.

Ma mentre le mappe disegnano un futuro verde e silenzioso, le voci che si alzano dai quartieri raccontano un’altra storia: quella di chi si sente sacrificato in nome di un cambiamento non condiviso.

Nord e Sud: due cantieri, una sola protesta

I due epicentri della trasformazione urbana sono il Municipio II e il IX. A nord, tra Parioli e Flaminio, sono partiti i primi lavori del GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette. A sud, tra Eur e Torrino, è già in corso la costruzione di otto chilometri di piste previste dal BiciPlan.

In entrambi i casi, le ruspe scavano e tracciano nuove rotte. Ma sopra, nelle chat di quartiere e sui social, si diffonde un sentimento comune: la preoccupazione per l’impatto reale di questi interventi sulla vita quotidiana.

In via Guido Reni, nel cuore del Flaminio, la tensione è già palpabile. I cartelli di inizio lavori sono comparsi il 22 luglio anche in via Rossini e su viale delle Belle Arti.

In gioco c’è la cancellazione, secondo stime informali, di oltre 300 posti auto tra piazza Apollodoro e il Maxxi. Una mannaia che ha fatto esplodere la protesta: “E ora le macchine dove le mettiamo?” si chiedono i residenti, ricordando come quell’area sia crocevia di eventi sportivi, culturali e commerciali.

Il presidente della commissione Ambiente del II Municipio, Luca Onori (Pd), ammette le criticità: «Siamo favorevoli alla mobilità sostenibile, ma servono valutazioni attente. In zona arriveranno anche i cantieri di rigenerazione delle ex caserme, e non possiamo caricare il quartiere di ulteriori difficoltà senza soluzioni concrete».

Il progetto delle ex caserme, firmato da Cassa Depositi e Prestiti, prevede un investimento da mezzo miliardo per creare un nuovo quartiere con abitazioni, hotel, servizi e parcheggi interrati. Ma intanto il presente chiede risposte: una delle ipotesi è una ciclabile “leggera”, tracciata solo con segnaletica provvisoria, in attesa che i parcheggi sotterranei diventino realtà.

All’Eur i lavori avanzano, ma i disagi sono già realtà

Se al Flaminio si discute sul “quando e come”, all’Eur il tempo dei dubbi è già passato. Qui i lavori sono ben oltre l’avvio e i cittadini, in particolare nel quartiere della Ferratella, vivono già le conseguenze. Il restringimento delle carreggiate e l’eliminazione dei parcheggi su viale dell’Oceano Pacifico, viale Atlantico e viale Egeo hanno fatto esplodere il malcontento.

Due comitati di quartiere hanno scritto all’assessorato Mobilità del Municipio IX, denunciando l’aggravarsi del traffico e la difficoltà di trovare parcheggio: “È una sottrazione di spazi e vivibilità” si legge in una delle lettere, “incomprensibile che dei tecnici abbiano approvato una tale configurazione”.

Il comitato presieduto da Claudio Vitalini punta il dito anche contro il caos attorno all’ospedale Sant’Eugenio, dove i posti auto sarebbero stati quasi del tutto eliminati. Criticità anche per l’accesso dei mezzi AMA, corrieri e per chi deve effettuare traslochi. “Sono spariti persino alcuni stalli riservati ai disabili” denuncia il comitato.

Una città che cambia, tra ascolto e resistenze

L’assessora alla Mobilità del Municipio IX, Paola Angelucci, non si sottrae al confronto: «Abbiamo ricevuto le osservazioni dei cittadini e ho chiesto al dipartimento Mobilità una finestra di due mesi per raccogliere proposte e migliorie. Non possiamo modificare il progetto approvato, ma possiamo lavorare su soluzioni che rendano i percorsi più sicuri e fruibili. E siamo pronti a incontrare residenti e comitati anche subito, in aula consiliare».

