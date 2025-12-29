Città Metropolitana di Roma Capitale: approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028

Un bilancio che guarda lontano, oltre la scadenza della consigliatura, per disegnare la Roma del 2028. Nell’ultima seduta dell’anno, l’Aula di Palazzo Valentini ha dato il via libera definitivo al Bilancio di Previsione 2026-2028.

Un documento che il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri definisce “cruciale”, segnando il delicato passaggio dalla stagione straordinaria del PNRR e del Giubileo a una programmazione di consolidamento e crescita per i 121 comuni della provincia.

Scuola e Strade: il cuore degli investimenti

La direttrice tracciata dal parlamentino metropolitano mette al centro la sicurezza e i servizi di prossimità. Due i pilastri fondamentali:

Edilizia Scolastica: Sono stati stanziati 18,4 milioni di euro per la manutenzione degli istituti superiori. La notizia più attesa riguarda però i nuovi poli didattici: oltre al cantiere già avviato ad Ardea, sorgeranno due nuove scuole a Selva Candida (Roma) e a Fiumicino (località Pesce Luna). Viabilità e Nodi Strategici: Sul fronte mobilità, spiccano i 12,1 milioni destinati nel 2026 al completamento del nodo di Ponte Lucano, l’atteso collegamento tra Tivoli e Guidonia Montecelio. Nel 2027 arriveranno inoltre 9,5 milioni per realizzare tre nuovi parcheggi di scambio presso altrettante stazioni ferroviarie, per incentivare il trasporto intermodale.

Conti in ordine, ma l’allarme resta alto

Nonostante la solidità finanziaria dell’Ente – certificata dall’agenzia Fitch, che ha innalzato il rating a “BBB+” con prospettive stabili – il quadro resta complesso.

La Consigliera delegata al Bilancio, Cristina Michetelli, ha evidenziato come la Città Metropolitana di Roma Capitale debba versare allo Stato oltre il 40% delle proprie entrate annue: un prelievo definito “insostenibile”, aggravato dal mancato rinnovo del contributo da 60 milioni previsto dal precedente Governo Draghi.

«Riusciamo a garantire servizi e investimenti riducendo persino l’indebitamento – ha spiegato Michetelli – ma operiamo in un contesto di estrema difficoltà».

L’appello di Gualtieri al Governo

In chiusura di seduta, il Sindaco Gualtieri ha lanciato un messaggio chiaro all’Esecutivo centrale: «Questo bilancio va oltre ogni favorevole aspettativa, ma è necessaria una maggiore attenzione da parte del Governo. Non si può interrompere bruscamente questa stagione di investimenti. Serve una riforma istituzionale che dia piena agibilità e risorse a un ente che è strategico per la vita di milioni di cittadini».

