“Cittadini allarmati per l’avvio del taglio di pini ad alto fusto questa mattina aCorviale”

“Siamo stati raggiunti da numerose segnalazioni di cittadini allarmati per l’avvio del taglio di pini ad alto fusto questa mattina a Corviale, Nell’XI Municipio, a Largo Cesare Retuzzi e vorremmo conoscere per quale motivo invece di curare le alberature si sta procedendo ad eliminarle.

È quanto denunciano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco rispettivamente Presidente e Responsabile romano del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

È tempo che a Roma gli alberi non vengono adeguatamente curati e rappresentano un pericolo per la caduta di rami e di tronchi sia in inverso che in estate, in questi giorni si è scongiurata una tragedia a ponte Sisto, ma addirittura procedere all’abbattimento di pini di alto fusto come sta accadendo in queste ore a Corviale, senza una adeguata motivazione, risulta gravissimo.

Chiediamo pertanto –concludono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- di conoscere le reali motivazioni chiedendo il blocco immediato dell’eliminazione dei pini di Corviale.”