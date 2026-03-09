CIVICO 33 – Monologhi di donne allo Spazio Diamante

Torna in scena a Roma ‘CIVICO 33 – Monologhi di donne’, una commedia tragicomica tratta dall’omonimo libro di Emanuela Panatta, che vede sul palco per la terza stagione consecutiva Alessandra Fallucchi ed Emanuela Panatta, che ne firmano anche la regia e l’adattamento teatrale.

Dal 13 al 15 marzo 2026 allo Spazio Diamante (via Prenestina 230/B) sarà rappresentato un mosaico di anime femminili in equilibrio perfetto tra forza e fragilità. Un viaggio attraverso voci che graffiano, amano, sbagliano, resistono.

Sono le voci di donne autentiche che non restano in silenzio, anche quando forse converrebbe. Un viaggio tra luci accese: precarietà e amore, tradimento e desiderio, solitudine e dipendenza.

Tutto avviene al CIVICO 33, un palazzo nel quale si incrociano le vicende di diversi personaggi femminili accattivanti e variopinti. Un crocevia dell’universo femminile in cui le donne si raccontano in chiave tragicomica. Piccoli episodi di quotidianità da uno, mille e centomila, legati da un quesito esistenziale comune: ‘se è vero che la donna è arrivata da una costola dell’uomo, perché siamo noi a doverci rompere sempre le ossa per loro?’ Quasi tutte si lamentano della precarietà dell’amore e del lavoro.

Si sentono incomprese, abbandonate e disilluse, ma non hanno perso la voglia di lottare, si ritrovano a dover convivere con sé stesse, con i loro fallimenti, le loro paure e le loro speranze.

NOTE DI REGIA

Due donne abitano lo spazio dell’attesa. Due donne, mille donne: le attrici in scena intrecciano e sovrappongono storie individuali fino a creare un’unica voce corale, simbolo della forza e delle fragilità dell’universo femminile. Attraverso il linguaggio del corpo si raccontano e, come davanti a uno specchio, si riconoscono, dialogano, diventano complici di un sentire condiviso.

Sospese tra il desiderio di avere un amore e una famiglia e la volontà di essere riconosciute professionalmente, in perenne conflitto con la propria immagine e con il proprio corpo, queste donne cercano – con fatica e determinazione – una maniera autentica di stare al mondo, un riscatto economico e sociale, la possibilità di una vita migliore. Non sono storie di vittime, ma storie di donne capaci di affrontare con ironia e coraggio le sfide del mondo, rompendo il silenzio che spesso grava sulla condizione femminile nel lavoro e nelle relazioni. (Alessandra Fallucchi, Emanuela Panatta)

SPAZIO DIAMANTE (sala white)

Dal 13 al 15 marzo 2026

CIVICO 33 – Monologhi di donne

Tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta

Adattamento teatrale e Regia di Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi

con Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi

Aiuto regia: Alessio Mascelloni

Costumi e scene: Carlo De Marino

Musiche: Gabriele Calanca

Disegno luci: Pietro Pignotta

Produzione ed organizzazione: Monolocale Produzioni di Daniele Coscarella

INFORMAZIONI GENERALI

Spazio Diamante

Via Prenestina, 230/B | 00176 Roma

Per informazioni e biglietti:

TEL. 06. 27858101 | WHATSAPP +39 345 1474533 | botteghino@spaziodiamante.it |

monolocaleproduzioni@gmail.com

Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni per permettere a chiunque di venire a Teatro

Biglietto Supporter – € 19 – Biglietto Standard – € 15 – Biglietto Agevolato – €12

Orari spettacoli: venerdì ore 20.30 | sabato ore 19.00 | domenica ore 17.00

