Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città

Come mostrava se stessa alle città che ella aveva fondato?

Come si rappresentava nell’immaginario collettivo del mondo antico?

Come era percepita dai propri cittadini e dagli altri?

Parlare di Roma e della sua plurimillenaria storia è assorbente e totalizzante, mostrare Roma nelle sua stessa idea di Urbe è una impresa eroica, vederla tridimensionale è concretizzare le immagini scolpite nella propria mente!

Omnia Urbes e l’Associazione L’Incontro propongono sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 16:00 alle 18:00 una visita al Museo dei Fori Imperiali

L’entrata ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali è gratuito per coloro che già sono possessori della MIC Card.

E’ possibile acquistare la MIC card al costo di 5 euro direttamante al moneto della visita.

Coloro che per il 2020 ancora non si sono associati lo potranno fare in occasione della visita (il costo del tesseramento è compreso nella visita).

Il contributo per la visita è di 12 euro i partecipanti adulti, 5 euro per i ragazzi e gratis per i bambini (fino a 12 anni compiuti). E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Se non si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti entro le 24 ore precedenti la visita, questa sarà annullata e tutti gli iscritti verranno avvisati tempestivamente.

E’ possibile prenotarsi inviando una mail all’Associazione Culturale OMNIA URBES

omnia.urbes@gmail.com

o all’Associazione l’Incontro

culturalelepetit@gmail.com

oppure telefonando all’archeologa Olga Di Cagno al numero 3299729784