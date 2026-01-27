Civitavecchia, Angelilli nominata Commissario straordinario: missione riconversione industriale

Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, è stata nominata Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia.

La nomina è avvenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 494, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025–2027).

Il provvedimento rientra nel quadro normativo che prevede la designazione di commissari straordinari nei casi di accordi di programma finalizzati allo sviluppo territoriale, all’approvazione di progetti pubblici e privati e alla realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale.

La designazione è stata proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e formalizzata con decreto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

Riconversione industriale e rilancio occupazionale

In qualità di Commissario straordinario, Angelilli avrà il compito di seguire il processo di riconversione e sviluppo delle aree industriali di Civitavecchia.

L’obiettivo è rilanciare il tessuto imprenditoriale locale, salvaguardare i livelli occupazionali e favorire l’attrazione di nuovi investimenti, anche attraverso il sostegno a programmi di sviluppo produttivo e logistico.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha definito la nomina «un passaggio di grande rilievo per affrontare un problema annoso che da troppo tempo interessa il territorio, il sistema produttivo e l’occupazione».

Secondo Rocca, la scelta del Governo riconosce «competenza, esperienza e capacità di governo» alla vicepresidente Angelilli, sottolineando l’impegno della Regione nel sostenere il percorso di riconversione dell’area della centrale di Torrevaldaliga Nord come possibile modello di transizione industriale sostenibile.

Le dichiarazioni della commissaria

«Ringrazio il ministro Urso e il sottosegretario Mantovano per la fiducia accordatami – ha dichiarato Roberta Angelilli –. Questo ruolo è fondamentale per accelerare l’iter di un piano strategico di attrazione degli investimenti e delle attività produttive per l’area di Civitavecchia. Entriamo in una fase cruciale per il futuro economico e sociale del territorio».

La vicepresidente ha inoltre annunciato che sono già in corso interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali e produttivi coinvolti e che lunedì prossimo verrà presentato il piano di lavoro.

Conferenza stampa il 2 febbraio

La conferenza stampa di presentazione dell’incarico e delle linee operative si terrà lunedì 2 febbraio alle ore 10.30, presso la sala Aniene della Giunta regionale del Lazio, in via Cristoforo Colombo 212.

All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel processo di riconversione dell’area di Civitavecchia.

