Colle del Sole, nuova area giochi in via del Bosco degli Arvali: “Un’opera attesa da anni”

C’è profumo di erba nuova e risate di bambini in via del Bosco degli Arvali.

Dopo anni di attese, collaudi infiniti e carte che passavano di scrivania in scrivania, Colle del Sole può finalmente festeggiare l’apertura della sua nuova area verde.

Panchine appena installate, una fontanella che zampilla fresca, nuovi alberi e — soprattutto — un’area giochi con un grande “castello” colorato che farà la felicità dei più piccoli.

“Abbiamo finalmente inaugurato un’opera tanto attesa dai cittadini della zona – ha dichiarato Gianluca Lanzi, presidente del Municipio XI –. C’è voluto troppo tempo per arrivare a questo risultato, tra lungaggini burocratiche, rimpalli di competenze e collaudi interminabili. Ma alla fine, con determinazione, ci siamo riusciti”.

L’area è stata aperta dopo un percorso lungo e complesso: un anno è trascorso dalla fine dei lavori alla consegna definitiva, tra verifiche tecniche e l’allaccio idrico della nuova fontanella.

Il progetto, realizzato come opera a scomputo del PRU di Corviale, è collegato alla costruzione di un edificio residenziale e ha portato alla nascita non solo del nuovo spazio verde ma anche di un parcheggio da 14 posti auto, una risorsa preziosa in un quartiere densamente abitato.

Cuore dell’intervento è però l’area ludica, con giochi a molla e una grande struttura a castello che promette di diventare il punto d’incontro per tanti bambini del quartiere.

Una conquista attesa, soprattutto considerando che il vicino progetto del Comune in via delle Vigne è ancora in fase di completamento.

“Il nuovo spazio – ha sottolineato Lanzi – si trova a pochi passi dai plessi dell’istituto comprensivo Santa Beatrice, così i bambini potranno finalmente giocare all’aria aperta, in un luogo sicuro e accogliente”.

