Colle Oppio: hic sunt Skaters

Il New York Times lo ha definito lo skatepark con la vista più bella del mondo e non dobbiamo meravigliarci di questo.

La struttura situata nel parco di Colle Oppio ha tutte le carte in regole per essere uno degli skatepark più belli a livello mondiale. Inaugurato ufficialmente il 20 dicembre 2022 dalla giunta Gualtieri, lo skatepark ha ospitato nello scorso giugno il World Street Skateboarding.

Una scelta saggia quella di lasciare le bellissime strutture che hanno visto sfidarsi a colpi di tricks i campioni dello skate ai locals romani. Il precedente anno lo skatepark, creato esclusivamente per i mondiali di skate, presso lo stadio Pietrangeli venne allestito e di seguito smantellato lasciando l’amaro in bocca a molti skaters che ne avevano potuto usufruire per un breve periodo.

Lo skatepark è molto frequentato da atleti di ogni età e di ogni livello e chissà magari dai futuri campioni che porteranno lo skate italiano in alto sul podio mondiale.

Quindi è proprio il caso di dire – in latino ovviamente – che qui dove si combatteva contro i leoni ora si sfidano gli skaters: hic sunt skaters!

Daniele Bianchini