Collettivo Territoriale Roma Est chiede intervento del Campidoglio per la Cervelletta

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata dal Collettivo Territoriale Roma Est alla Presidente della Commissione capitolina Cultura

“Gentile Presidente Eleonora Guadagno della Commissione Cultura del Comune di Roma,

come Collettivo Territoriale Roma Est, una comunità di associazioni, organizzazioni e persone residenti a Roma est unite per la salvaguardia e la riappropriazione di spazi culturali e sociali, appoggiamo con decisione il suo grande impegno a favore della messa in sicurezza e della valorizzazione del Casale della Cervelletta, ad evitare che il patrimonio storico più importante del nostro territorio limitrofo possa andare irrimediabilmente perduto, come da tempo opportunamente segnalato dal Coordinamento Uniti per la Cervelletta.

Benché il Casale ricada sotto la giurisdizione del IV Municipio, anche noi appartenenti ad altri Municipi, a partire dal V e dal VI, consideriamo improcrastinabile un intervento decisivo del Comune di Roma per la salvaguardia di questo Bene Comune che è parte integrante della nostra storia locale e, anche e soprattutto, del vissuto di moltissimi cittadini e di tantissime realtà scolastiche e associative, sociali e culturali.

In questo senso auspichiamo l’immediata approvazione da parte della giunta comunale della delibera relativa all’assestamento di bilancio per la messa in sicurezza della torre del Casale della Cervelletta con i necessari stanziamenti economici. Ovviamente questo primo intervento dovrà essere accompagnato da altre misure adeguate alla salvaguardia ed al restauro del bene nel suo complesso.

Nel caso ci volesse incontrare, siamo a sua disposizione nell’immediato.

Ringraziandola, le porgiamo i nostri migliori saluti.

Per il Collettivo Territoriale Roma Est

Nicola Marcucci