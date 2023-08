Colli Aniene brancola nel buio: lampioni stradali spenti

Molti residenti di Colli Aniene hanno trovato una sgradita sorpresa al loro rientro vacanze. Hanno trovato un quartiere al buio a causa dei lampioni spenti in gran parte del quartiere. Viale Togliatti, viale Franceschini, via Orano, via Ruini, via Calosso, via Guardati, via D’Onofrio e chissà quante altre strade del quartiere completamente immerse nell’oscurità. Strade che potevano essere percorse solo con le torce in mano o con un fratino giallo di sicurezza. Questa storia va avanti già da qualche notte e non capiamo perché ACEA Illuminazione non sia ancora intervenuta a sistemare il guasto. Non possiamo credere che non sia al corrente di quanto sta accadendo. Non riteniamo possibile che un impianto che serve un’intera città non abbia un sistema di monitoraggio che allerti gli operatori quando una vasta zona di Roma resta al buio (la famosa lampadina rossa che si accende su un pannello). E se anche ACEA avesse questa carenza, possibile che nessuna pattuglia di polizia, carabinieri o polizia locale sia transitata su viale Togliatti o sulle altre strade più importanti del quartiere e abbia proceduto alla segnalazione? Sarebbe veramente grave perché significherebbe una sola cosa: una città abbandonata in balia della microcriminalità.

Ricordiamo che l’articolo 14 del Codice della strada stabilisce che, l’ente proprietario di una strada è tenuto a provvedere alla manutenzione, pulizia e sicurezza della carreggiata e delle sue pertinenze per garantire la sicurezza degli utenti che vi ci circolano. Secondo il Decreto Ministeriale del 5-11-2001, i lampioni dell’illuminazione pubblica rientrano tra gli arredi funzionali di una strada; di conseguenza, l’ente proprietario è tenuto ad occuparsi anche di questi elementi al fine di garantire l’incolumità di conducenti e pedoni. L’ente proprietario della stessa può essere chiamato in causa per il risarcimento dei danni patiti da conducenti e pedoni.

Se poi l’illuminazione stradale è assente quando la città è deserta è ancora più grave perché facilita i malintenzionati per i furti sulle automobili e nei box.

Per finire, dai gruppi Facebook risulta che alcuni residenti hanno già segnalato il malfunzionamento ad ACEA e a quanti stanno ancora chiamando gli operatori rispondono che sono già al corrente del guasto. E allora che cosa aspettate ad intervenire?