Colli Aniene Il Comitato di Quartiere e la manifestazione di protesta di settembre

«Da settimane, scrive Simone Porrelli segretario del Cdq Colli Aniene Bene comune sul profilo Facebook del Cdq – in molti mi stanno chiedendo novità e la data della manifestazione di protesta annunciata dal comitato ed invocata dalla cittadinanza».

Una manifestazione provocata dal ripetersi di incendi di discariche abusive che hanno attossicato una buona parte del IV municipio e in particolare Colli Aniene.

Ed ecco cosa risponde Porrelli Segretario del CdQ Colli Aniene Bene Comune.

«Il 10 settembre 2024 avverrà l’incontro fra noi del Direttivo del Comitato di Quartiere per coordinarci riguardo diverse tematiche sulle quali dovremmo dibattere e raggiungere una soluzione condivisa.

Il 19 settembre vi sarà l’incontro fra le varie realtà che hanno sottoscritto l’esposto, in ottica dell’incontro che avverrà il 23 settembre, presso il Municipio, con il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Visto che sono in tanti a scrivermi da settimane chiedendomi “novità?” e visto che dall’altra parte mi é stato chiesto di non divulgare nulla riguardo questi incontri, condivido esclusivamente il calendario degli incontri stessi affinché voi abbiate un riscontro vero e concreto delle azioni che stiamo intraprendendo per tutti noi.

Riguardo la manifestazione, menzionata anche nell’esposto, se ne parlerà sicuramente dopo l’incontro con Umberti. Altro non posso aggiungere.»

