Colli Aniene: l’associazione l’Anfiteatro potrebbe abbandonare la cura del verde per mancanza di fondi

Un bel progetto ambientale di recupero urbano e controllo del territorio, gestito dall’Associazione l’Anfiteatro, che va avanti da oltre un decennio potrebbe chiudere le attività di cura del verde di gran parte della zona posta tra viale Franceschini e l’autostrada A24.

Nonostante l’impegno del presidente dell’associazione Maurizio Puggioni e dei suoi consiglieri ormai i fondi versati volontariamente dai cittadini non sono più sufficienti a coprire le spese di gestione.

Circa 250 famiglie versavano all’inizio il proprio contributo per tagliare l’erba e pulire il parco dell’Anfiteatro, il biscotto stradale di viale Franceschini, l’area verde a ridosso dell’autostrada, quella posta tra viale Togliatti e via Efisio Orano e tante altre parti di Colli Aniene.

Ora molti di quei soci non versano più la propria quota per diverse ragioni; le più importanti la crisi economica che ha colpito molti residenti e, purtroppo, perché un numero consistente di contributori sono deceduti o hanno cambiato luogo di residenza.

Ricordiamo che l’associazione l’Anfiteatro non riceve sovvenzioni né parziali e né totali dal Comune di Roma o dal Municipio Roma IV salvo la stretta collaborazione per la potatura delle alberature che rimane di competenza dell’amministrazione locale.

Anche altre associazioni del quartiere che accudiscono i propri spazi verdi sono in una crisi analoga e il quartiere rischia di piombare nel degrado e perderebbe tutta la sua bellezza nota in tutta la città.

Facciamo appello a chi in questo quartiere è in grado di versare un piccolo contributo semestrale volontario di 30 euro per vivere in un luogo dignitoso in sintonia con l’ambiente. Non basta avere una casa bella se si è circondati da piccole savane piene di rifiuti. Nel degrado aumenta la criminalità e i rischi per i residenti.

Auspichiamo che anche le istituzioni possano intervenire a supporto delle associazioni e dei cittadini quantomeno per fare quei due o tre sfalci l’anno che eseguono nell’anno solare nelle aree verdi pubbliche non adottate dai residenti. È veramente il minimo che ci aspettiamo.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.