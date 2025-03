Colli Aniene, Parco Ruini: dopo i tagli delle alberature iniziano le piantumazioni

L’operazione di messa in sicurezza degli alberi di Colli Aniene non è stata apprezzata da una parte dei residenti che sostengono che il taglio delle alberature, effettuato su richiesta del Comune di Roma, è stato molto superiore al necessario. Se da una parte siamo d’accordo con questi cittadini, dall’altra ci rendiamo conto che era necessario intervenire sulle piante malate dopo l’episodio tragico, accaduto alla fine dello scorso anno, in cui una donna è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita per la caduta di un albero. Una vita umana vale indubbiamente di più di qualche vecchio albero. Dopo anni ed anni di mancato intervento sulla manutenzione delle alberature, c’era il serio rischio di caduta dei fusti o di grossi rami.

Negli ultimi dieci anni sono stati tanti i pini, i pioppi, i platani e i lecci che sono caduti al suolo nei parchi, nei giardini delle scuole e sulle strade. Abbiamo un ampio reportage fotografico su questi incresciosi episodi. Già prima della disgrazia dell’inverno scorso c’erano stati alcuni alberi che sono caduti al suolo vicino ai marciapiedi schiacciando alcune vetture e, solo per fortuna, non hanno coinvolto altre vite umane.

Al tempo stesso, anche a noi è parso che sia stata rimossa qualche alberatura di troppo che, a vedere i pezzi di tronco tagliati, non presentava apparentemente alcun tipo di problema. Però non siamo agronomi in grado di dire se una pianta può presentare o meno un rischio di sicurezza. Ci dobbiamo necessariamente fidare degli esperti che non hanno alcun interesse a rimuovere un albero sano.

La notizia di oggi è che nel parco di via Ruini, dopo la rimozione dei ceppi a terra, è iniziata la piantumazione di nuove alberature che andranno a sostituire quelle rimosse. Per ora solo una è stata messa a dimora ma il Servizio Giardini ha assicurato che si provvederà alle altre. Un buon compromesso se queste nuove piante non saranno lasciate morire la prossima estate per mancanza di acqua come già avvenuto per operazioni simili.

L’unica parte non toccata da questa manutenzione è il parco di via Massini ancora sotto sequestro dalla fine dello scorso anno.

