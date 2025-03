Colli Aniene.Riqualificazione dell’area intorno al Monumento alla Natura di viale Franceschini

Molti residenti di Colli Aniene si saranno accorti dell’insolita attività nel biscotto stradale di viale Franceschini di fronte al supermercato Coop.

La Rete di Imprese di Colli Aniene/Tiburtino III ha dato il via al progetto di Riqualificazione dell’area intorno al Monumento alla Natura di viale Franceschini.

Il progetto mira a creare, intorno al monumento dedicato all’uomo e alla natura, uno spazio che possa accogliere gli abitanti del quartiere in ogni momento della giornata, trasformandosi in un luogo unico e significativo che conferisca alla zona il giusto riconoscimento.

A questo scopo, è stata ideata una mostra permanente sulla storia di Colli Aniene e del territorio, che potrà ospitare mostre temporanee.

L’elemento centrale del progetto è l’installazione della panchina ParlAscolta, concepita per chi desidera parlare e farsi ascoltare ma, soprattutto, per sperimentare l’importanza dell’ascolto e favorire un processo di empatia consapevole.

Questa prima fase sarà seguita da interventi di illuminazione pubblica e dall’installazione di telecamere di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’area e dei cittadini.

Le riprese copriranno infatti, non solo la zona riqualificata, ma anche parte dei negozi di viale Ettore Franceschini e i passaggi pedonali limitrofi.

Il cuore di Colli Aniene si rifà il look per rendere ancora più bello il quartiere.

Il IV Municipio ha già avviato alcuni lavori intorno a quest’area, come il rifacimento di una parte del manto stradale di viale Franceschini, la sistemazione di alcuni tombini da cui erano state sottratte le coperture e la potatura degli alberi sopra il Monumento.

