Colli Aniene. Tutti in sella per il Carnevale

Un carnevale colorato e sicuramente ecologico quello organizzato dalle associazioni I nostri figli al centro della sQuola, Bike4city, Amici del Parco Tozzetti e del gruppo Bikers PPM-Colli Aniene. Il variopinto corteo a due ruote ha attraversato i quartieri di Colli Aniene, Tiburtino III e Casal Bruciato. Partito dal Parco Tozzetti di Colli Aniene ha raggiunto il casale della Cacciarella per la festa finale.

“La pedalata è stata eroica per i più piccoli che hanno percorso 15 chilometri a tratti con salite impegnative” ci racconta Gualberto Scaletta presidente dell’Associazione I nostri figli al centro della sQuola “ed ha visto la partecipazione di circa 200 persone fra adulti ed i moltissimi bambini”.

Come sempre i bambini sono stati i protagonisti della giornata visto che la “Pedalata S-Catenata” era pensata sopratutto per loro con tanta musica e giochi. “Lo spirito festaiolo aiuta a vivere in allegria lo spirito del Carnevale su due ruote” prosegue Gualberto Scaletta “la bici è allegria soprattutto se si pedala in compagnia. Abbiamo dimostrato ai più che muoversi per il quartiere, ed anche oltre, è possibile anche senza auto”.

Grande soddisfazione espressa anche dai vari rappresentanti delle varie realtà come Nicola Tirelli per il gruppo bikers Colli Aniene, Livio Lanni e Maurizio Bianchini per Bike4City e Nicola e Nicoletta Pendenza per I nostri figli al centro della sQuola.

La giornata si è conclusa in pieno spirito carnevalesco con frappe, musica e spettacolo di giocoleria.

Daniele Bianchini