Complesso Marchiafava in concessione alla Caritas

L’immobile ”Complesso Marchiafava”, all’interno del Parco di Villa Glori nel Municipio II, è stato concesso con affidamento diretto alla Caritas Roma per finalità istituzionali. La proposta di deliberazione è stata approvata oggi dall’Assemblea Capitolina. La Caritas potrà disporre del complesso Marchiafava in comodato d’uso per vent’anni, con possibilità di rinnovo del contratto di concessione.

“L’affidamento – spiega l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – è in linea con quanto sancito dall’articolo 13 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale.

In particolare tale concessione consente di assicurare continuità nell’erogazione di servizi socioassistenziali di primaria importanza e di rafforzare ulteriormente l’attività di assistenza a favore delle persone che hanno contratto l’HIV e delle persone anziane malate di Alzheimer.

Viene così valorizzata un’altra esperienza virtuosa della città, che costituisce anche un importante presidio di solidarietà e di coesione sociale per le comunità di riferimento.

Spetterà alla Caritas la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di Marchiafava che, con l’affidamento a lungo termine, potrà fare investimenti che potranno garantire una maggiore continuità delle attività.

Il padiglione Marchiafava è dedicato a Don Luigi di Liegro, da sempre vicino alle persone malate di Aids. Il 12 ottobre prossimo ricorrono i 27 anni dalla sua scomparsa e con questa procedura rinnoviamo l’impegno dell’ Amministrazione a sostenere nel modo migliore possibile ogni progetto utile per l’accoglienza delle persone in difficoltà”.

