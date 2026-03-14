Comuni Plastic Free, 141 città premiate a Roma: cresce l’Italia che combatte l’inquinamento da plastica

Sono 141 i Comuni italiani che oggi hanno ricevuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus per valorizzare le amministrazioni locali più attive nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

La cerimonia della quinta edizione si è svolta al Teatro Olimpico, dove sindaci e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per celebrare i territori che negli ultimi anni hanno investito in politiche ambientali, sensibilizzazione dei cittadini e tutela del territorio.

Le città eccellenti: le “tre tartarughe”

Tra i Comuni premiati, 11 amministrazioni hanno conquistato il massimo riconoscimento, simboleggiato dalle “tre tartarughe”, assegnato alle realtà che si sono distinte per risultati concreti nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di comportamenti sostenibili.

A ottenere il punteggio più alto sono stati i Comuni di Aglientu, Agropoli, Bacoli, Cesa, Pomigliano d’Arco, Bussi sul Tirino, Camporotondo Etneo, Castro, Ferrara, Termoli e Tortora.

Un movimento in crescita

Secondo il presidente e fondatore dell’associazione, Luca De Gaetano, i numeri dimostrano una crescente attenzione ambientale nei territori italiani.

«Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati. Nel 2022 erano appena 49, oggi sono 141», ha spiegato De Gaetano.

Un risultato che si accompagna anche all’impatto concreto delle attività dell’organizzazione: grazie alla collaborazione con le amministrazioni e alla rete di oltre 250mila volontari, negli ultimi anni sono stati rimossi più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente.

Roma premiata per l’impegno ambientale

Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha ricevuto il riconoscimento di Comune Plastic Free per la Capitale insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

Durante l’evento è stato trasmesso anche un videomessaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato il ruolo centrale delle amministrazioni locali nella difesa del territorio: «I Comuni rappresentano il primo presidio dei territori e iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini».

Un messaggio è arrivato anche dal presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, mentre il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma ha partecipato alla cerimonia consegnando un riconoscimento a De Gaetano.

La ricerca sulle microplastiche

Nel corso della giornata è intervenuto anche Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus e responsabile dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele.

Tasciotti ha presentato i primi risultati di una ricerca sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano. «Oltre il 90% della plastica che troviamo nel nostro corpo viene respirata», ha spiegato, sottolineando come queste particelle possano accelerare l’invecchiamento cellulare e accumularsi in diversi organi, tra cui il cervello.

Abruzzo in testa alla classifica

Anche quest’anno la regione con il maggior numero di Comuni premiati è l’Abruzzo, con 24 amministrazioni riconosciute Plastic Free.

Seguono la Sicilia con 20, Lombardia e Veneto con 12 ciascuna, quindi la Campania con 11 e la Puglia con 10.

Un segnale, spiegano gli organizzatori, che dimostra come la battaglia contro la plastica non sia più solo una questione ambientale, ma una responsabilità condivisa tra istituzioni e comunità locali.

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