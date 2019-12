Conca d’Oro, Parco delle Valli: piantati alberelli adottati dai bambini

Nella mattina di sabato 7 dicembre 2019 nel Parco delle Valli, l’associazione “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” ha organizzato un incontro nel corso del quale sono stati sostituiti alcuni alberi del progetto di forestazione urbana, realizzato circa un anno fa grazie al contributo di Crédit Agricole Italia e con il supporto tecnico di AzzeroCO2. https://concadororoma.blogspot.com/2018/12/al-parco-delle-valli-una-foresta-con.html



Sono stati piantati “Lecci”, della famiglia delle querce, e aceri, che hanno suscitato l’ammirazione di tutti per il colore rosso che la chioma assume durante il periodo autunnale.

Questi alberelli, inoltre, sono stati adottati da tutte le famiglie con bambini. Un gesto per trasferire alle future generazioni l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della bellezza che la natura ci regala.

A differenza di altre volte, non è stato organizzato un evento, ma è stata fatta comunque divulgazione scientifica: i giardinieri hanno spiegato come si cura l’albero, la distinzione tra il leccio e l’acero campestre, e quanto e come va innaffiato.

Le molte persone presenti sono tornate a casa contente di avere il proprio albero e con il desiderio di rendere il Parco delle Valli migliore.