Conca d’Oro sulla metro B1. Aggiudicata gara per parcheggio di scambio 

È ormai in fase avanzata l’iter per il completamento dei parcheggi di scambio Conca d’Oro e Annibaliano sulla linea B1. Roma Capitale, tramite la stazione appaltante Roma servizi per la mobilità, ha aggiudicato la gara per i lavori relativi al parcheggio di Conca d’Oro che partiranno all’inizio del prossimo anno, mentre è quasi completata la procedura per assegnare progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il completamento del parcheggio di Annibaliano. Entrambe le opere saranno presto a disposizione degli utenti grazie ai finanziamenti reperiti da Roma Capitale attraverso i fondi europei Por-Fesr.

Entro la fine del 2020 sarà ultimata anche la procedura di affidamento dell’appalto integrato per la riqualificazione e l’ampliamento dei parcheggi presso il capolinea della metro A Anagnina e la stazione della ferrovia Fl1 Villa Bonelli.

“I parcheggi di Annibaliano e Conca d’Oro sulla linea B1 dovevano aprire poco dopo le nuove fermate della metropolitana nel 2012, ma al nostro arrivo, quattro anni dopo, avevamo trovato solo due scheletri in cemento armato perché i progetti erano stati de-finanziati. Noi abbiamo ottenuto e destinato oltre 6 milioni di euro per portarli a termine e presto li potremo vedere realizzati, insieme ad altri parcheggi di scambio strategici per la nostra città”, dichiara l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.