Conca d’Oro, vandalizzata la targa per le vittime degli Anni di Piombo

Atto vandalico ai giardini della metro Conca d’Oro, nel Terzo Municipio. È stata rovinata la targa commemorativa dedicata alle vittime degli Anni di Piombo, installata appena un anno e mezzo fa, il 16 marzo 2023, nel giorno del 45° anniversario della strage di via Fani.

Quella targa ricordava i cinque uomini della scorta di Aldo Moro, uccisi dalle Brigate Rosse nel 1978. L’iniziativa era nata da una proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Manuel Bartolomeo, approvata all’unanimità dal consiglio municipale.

Alla cerimonia di inaugurazione avevano partecipato familiari delle vittime, istituzioni, associazioni e rappresentanti di tutte le forze politiche.

“È un gesto vile — denuncia Bartolomeo — un’offesa alla memoria delle vittime e a chi si impegna per tenere vivo il ricordo di una stagione buia della nostra storia. Chiederò al presidente del Municipio di intervenire per ripristinare subito la targa”.

Il raid vandalico ha colpito un simbolo importante per il quartiere e per la città. “Conca d’Oro — ricorda Bartolomeo — era stato scelto come luogo della memoria condivisa, aperto a tutti, per ricordare il sacrificio di chi è morto servendo lo Stato”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.