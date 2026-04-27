Concertone del 1° maggio, ecco il piano mobilità

In arrivo il tradizionale Concertone del 1° maggio, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, in programma nella Piazza di San Giovanni in Laterano dalle ore 15. Tra gli artisti presenti, i Litfiba e Geolier, Madame e Sayf.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil per celebrare i diritti dei lavoratori e organizzato da iCompany, il Concertone edizione 2026 sarà dedicato al tema ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale‘.

PIANO MOBILITÀ

Dalle 14 di giovedì 30 aprile scattano i divieti nelle strade vicine a piazza San Giovanni. Il divieto di fermata sarà in vigore in via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e viale Manzoni); in viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Siccardi); in piazza di Porta San Giovanni; in via Biancamano e via Ludovico di Savoia (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto); in via Fontana e piazza San Giovanni in Laterano (tra via Fontana e via Merulana).

Dalle prime ore di venerdì primo maggio, sarà vietato il transito in piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni, in viale Carlo Felice tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni, in via Ludovico di Savoia e via Biancamano tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto.

Prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nella piazza e nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito. Con lo stop della circolazione nell’area del concertone, anche le linee del trasporto pubblico di zona saranno deviate.

In particolare, per tutta la giornata di venerdì, sono previste modifiche ai percorsi dei collegamenti 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, a spostarsi saranno i collegamenti nMA, n3d, n3s e nMC.

Il concertone è a ingresso libero e verrà trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio2.

Il programma è in continuo aggiornamento sul sito www.primomaggio.net

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.