Conclave 2025, arriva il comignolo sulla Cappella Sistina. Annuncerà il nuovo Pontefice

Sarà un semplice sbuffo di fumo, sospinto nel cielo romano da un comignolo antico e solenne, a scrivere uno dei momenti più attesi dalla cristianità: l’elezione del prossimo Papa.

Il conto alla rovescia verso il Conclave del 7 maggio è ufficialmente cominciato, e ieri (venerdì 2 maggio 2025), un gesto carico di tradizione ha attirato lo sguardo dei pellegrini e dei fedeli: sul tetto della Cappella Sistina è stato issato il celebre comignolo da cui, tra pochi giorni, inizieranno ad alzarsi le fumate.

Bianca o nera, ogni colonna di fumo racconterà l’esito di una votazione nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori, in rigoroso silenzio, voteranno per scegliere il 267esimo successore di Pietro.

La prima prova tecnica è attesa già per la mattina del 7 maggio, mentre dal pomeriggio inizieranno le votazioni vere e proprie.

A bruciare le schede sarà sempre lei, la storica stufa in ghisa utilizzata fin dal Conclave del 1939. Su di essa sono incisi gli anni in cui ha fatto la storia, trasformando semplici schede in segnali per milioni di fedeli.

Dal 2005 è affiancata da una seconda stufa, tecnologicamente aggiornata e dedicata solo alla produzione delle fumate visibili, con speciali fumogeni che ne intensificano il colore: per la fumata bianca – segnale di elezione – si usano clorato di potassio, lattosio e colofonia; per la nera – che indica un nulla di fatto – perclorato di potassio, antracene e zolfo.

Una curiosità per gli appassionati di liturgia e storia: fino a vent’anni fa esisteva anche una “fumata gialla”, una sorta di test visivo per verificare il corretto funzionamento del sistema.

Oggi, grazie a un sistema elettronico di controllo, non è più necessaria. La certezza, invece, resta nella tradizione: alla fumata bianca si uniranno le campane a festa della Basilica di San Pietro, per evitare ogni dubbio sul messaggio trasmesso al mondo.

La storia della fumata papale, in fondo, è la storia di un’attesa collettiva, scandita da un rituale tanto arcaico quanto efficace: uno sguardo al cielo e un respiro trattenuto. Poi, il fumo. E con esso, forse, un nome nuovo, un volto nuovo, un nuovo tempo per la Chiesa.

