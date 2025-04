Conclave, ci siamo: il 7 maggio il primo voto per il nuovo Papa

Il conto alla rovescia è finito: mercoledì 7 maggio inizierà il Conclave che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco.

La mattina i cardinali si riuniranno nella Basilica di San Pietro per la solenne messa “Pro eligendo Pontefice”, mentre nel pomeriggio si terrà il primo scrutinio e la conseguente prima fumata.

Roma, intanto, continua a vivere giorni carichi di emozione. Domenica, decine di migliaia di fedeli hanno gremito la Capitale per rendere omaggio a Francesco: tra le navate di San Pietro, durante la messa del Giubileo degli adolescenti, e davanti alla tomba del Pontefice, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si sono moltiplicati gesti di affetto, preghiere e rose deposte in silenzio.

La città eterna si prepara così a un nuovo capitolo della sua storia millenaria, con il cuore colmo di ricordi e lo sguardo rivolto al cielo in attesa del “nuovo timoniere” della Chiesa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.