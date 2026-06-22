Concorso dirigenti in Campidoglio, scoppia il caso: oltre 1.000 candidati ma il Comune cancella i quiz. Raggi attacca: «Poca trasparenza»

Più di mille candidati in griglia di partenza per soli due posti da dirigente amministrativo, ma nessuna barriera all’ingresso.

La decisione di azzerare la prova preselettiva per il maxiconcorso pubblico di Roma Capitale incendia il dibattito politico in Campidoglio, trasformandosi nell’ennesimo terreno di scontro frontale tra l’ex sindaca Virginia Raggi e l’attuale amministrazione guidata da Roberto Gualtieri.

Al centro della bufera c’è la procedura concorsuale bandita dal Comune nel dicembre 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di sette alti dirigenti, spacchettata su quattro diversi profili professionali.

Il testo del bando parlava chiaro: se il numero delle domande di partecipazione avesse superato quota 150, l’amministrazione avrebbe potuto far scattare un test preliminare di scrematura.

Una soglia che per il profilo amministrativo è stata letteralmente polverizzata, raccogliendo ben 1.044 iscrizioni. Eppure, la preselezione non si farà.

L’affondo di Virginia Raggi: «Regole cambiate in corsa»

La scelta di ammettere tutti i mille candidati direttamente alle prove scritte ha fatto saltare sulla sedia il Movimento 5 Stelle.

L’ex prima cittadina Virginia Raggi ha depositato un’interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al sindaco Gualtieri e all’assessore al Personale per pretendere chiarimenti ufficiali sulla legittimità della mossa.

«La trasparenza e il rispetto delle regole dell’imparzialità devono essere requisiti assoluti e indiscutibili quando si parla di un concorso pubblico di questa portata», attacca Raggi, cifre alla mano ottenute tramite un accesso agli atti. «Moltissimi concorrenti hanno passato gli ultimi mesi a studiare giorno e notte tarando la propria preparazione anche sulla preselezione prevista dal bando, salvo poi assistere a un cambio delle regole del gioco in corsa, deciso dal Campidoglio senza fornire adeguate spiegazioni pubbliche».

Il concorso, nel suo insieme, mette in palio sette poltrone direzionali: due per l’area amministrativa (l’epocale pomo della discordia), due per i tecnici, due per i comandanti della Polizia Locale e una per l’Avvocatura capitolina.

Se per gli altri tre profili i plichi si sono fermati a una media fisiologica di 200-300 iscritti, per gli amministrativi la macchina organizzativa dovrà gestire una folla sterminata.

La replica del Campidoglio: «Velocizziamo i tempi e favoriamo la partecipazione»

Dal perimetro della maggioranza e dagli uffici delle Risorse Umane respingono con fermezza ogni accusa di opacità, difendendo la scelta sia sotto il profilo giuridico che dell’efficacia amministrativa.

Secondo fonti interne al Comune, la cancellazione dei quiz a crocette risponde a una precisa linea politica basata sul principio giuridico del favor participationis:

Nessun obbligo di legge: La prova preselettiva rappresenta per l’ente una facoltà organizzativa, non un vincolo statutario inderogabile.

Valutazione sul merito: L’obiettivo della giunta è valutare i futuri dirigenti direttamente sulla stesura degli atti e sulle materie complesse del concorso, evitando la lotteria dei test della logica e della cultura generale, utili solo a sfoltire i numeri.

Taglio della burocrazia: Allestire una sessione di preselezione avrebbe allungato l’iter di mesi, rallentando l’immissione in servizio di figure cruciali per la macchina comunale. Ammettere tutti allo scritto, secondo Palazzo Senatorio, garantisce la massima parità di trattamento e allarga la platea dei valutabili.

La tesi della semplificazione, tuttavia, non convince le opposizioni, pronte a dare battaglia in Aula Giulio Cesare.

Il rischio paventato è che la modifica delle modalità di esame a bando chiuso possa prestare il fianco a ricorsi amministrativi al Tar da parte dei candidati, congelando una selezione di cui la città ha urgente bisogno.

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