Consegna delle Benemerenze Sportive del Lazio nel Salone d’Onore del CONI

Lunedì 1 dicembre 2025 si chiude il cerchio per la consegna delle Benemerenze Sportive del Lazio. Dopo le cerimonie delle scorse settimane a Fiuggi (Fr), Rieti, Latina e Soriano nel Cimino (Vt), è il turno dei riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive del CONI relativi all’anno 2023 e del CIP del 2024.

Alle ore 14, al Salone d’Onore del CONI, luogo simbolo dello sport italiano, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il Presidente del CIP Lazio Maurizio Andreana, il Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio Mario Luciano Crea, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Alessia Pieretti, il Delegato provinciale del CONI Andrea Burlandi, i presidenti regionali delle Federazioni Sportive e i membri di Giunta del CONI Lazio, premieranno dirigenti, tecnici, società e atleti di Roma e provincia che si sono contraddistinti nella loro disciplina sportiva.

La cerimonia sarà presentata da due grandi campioni del passato, il due volte campione del mondo di scherma Stefano Pantano e la capitana azzurra del nuoto con quattro partecipazioni olimpiche Cristina Chiuso.

In totale, saranno 220 le benemerenze assegnate durante la cerimonia. Per quanto riguarda le società sportive, saranno consegnate 1 Stella d’Oro, 2 Stelle d’Argento e 3 di Bronzo. Per quanto concerne i dirigenti, 7 Stelle d’Oro, 15 d’Argento e 33 di Bronzo. Passando ai tecnici, verranno consegnate 2 Palme d’Oro, 3 d’Argento e 14 di Bronzo. Infine gli atleti, con 8 Medaglie d’Oro, 18 d’Argento e 113 di Bronzo.

Tra gli atleti premiati, spiccano 8 campioni del mondo e 6 campioni d’Europa, con diverse stelle dello sport come Martina Centofanti, Marco Lodadio, Andy Diaz, Lorenzo Simonelli, Roberta Bruni, Silvia Di Pietro, che nel 2023 hanno ottenuto risultati di prestigio.

Al termine della consegna delle benemerenze del CONI del 2023, verranno consegnate le 13 del CIP relative al 2024.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.