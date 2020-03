Avviso per tutte le attività del V municipio che possono effettuare consegne a domicilio

Segnaliamo la seguente iniziativa: a Centocelle in questo periodo particolare di forti limitazioni, sta nascendo un nuovo servizio a cura della Rete Imprese Castani.

Conoscere chi può ancora produrre e consegnare a casa, chi può aiutare le persone rimaste sole magari fornendo servizi utili alla comunità, può essere di aiuto a chi è costretto a passare intere giornate a casa.

L’iniziativa è aperta a tutte le aree del V municipio: Pigneto, Gordiani, Malatesta, Torpignattara, Quadraro Vecchio, Villa De Sanctis, Villa Certosa, Casilino, Partenope, Collatino, Case Rosse, Tor Sapienza, Centocelle, Alessandrino, Tor Tre Teste, La Rustica, Mistica, Via dell’Omo.

Per partecipare:

Se sei un’attività autorizzata ad operare e in grado addirittura di effettuare consegne a domicilio, invia una mail a reteimpresecastani2018@ gmail.com con le seguenti informazioni:

– Nome dell’attività;

– Logo/Foto rappresentativa;

– Contatto:

– Numero di telefono;

– Email;

– Orario di operatività;

– Indirizzo (SOLO se l’attività è tra quelle che da Decreto può rimanere aperta)

– Testo descrittivo del tipo di servizio che che si vuole prestare, un testo breve (massimo 500 caratteri) come se parlaste direttamente agli utenti (e non un testo che spieghi agli operatori della Rete come si intende partecipare)

Se volete offrire qualche iniziativa formativa unica, divertente, alternativa create un video e inviatelo a reteimpresecastani 2018@gmail.com con le seguenti caratteristiche:

– video realizzato in orizzontale;

– Usa una qualità non troppo elevata;

– Dai un titolo al video;

– Scrivi un breve testo (massimo 500 caratteri) a descrizione dello stesso.

Il sito da seguire, e condividere, è: https://reteimpresecastani. com/rete-solidale/