Consegnate al Municipio le opere di viabilità del Piano di Zona 40 ter Vigna Murata

Dopo oltre cinquant’anni, il Piano di Zona 40 ter Vigna Murata compie un passo decisivo: sono state consegnate al Municipio Roma IX le opere di viabilità che comprendono via Domenico Ragnina, via Antonio Veranzio, via Elio Lampridio Cerva e via Benedetto Rogacci.

Il piano urbanistico risale al lontano 1972, ma per decenni l’iter si è arenato a causa di complessità burocratiche e mancata immissione in possesso delle aree, così come previsto dal regolamento del decentramento amministrativo. Un nodo che, nonostante il tempo trascorso, non era mai stato sciolto.

Negli ultimi mesi, però, un lavoro di squadra condotto dai tecnici della Direzione Edilizia Sociale insieme alla Direzione del Municipio IX ha permesso di trovare finalmente la soluzione amministrativa per chiudere l’iter.

Con la consegna ufficiale delle opere stradali, si apre una nuova fase per il quartiere: un tassello importante verso la piena valorizzazione del Piano di Zona e una risposta attesa da anni dai cittadini.

