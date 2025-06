Consumo responsabile di energia: i consigli di Areti

A fronte del rialzo delle temperature di questi giorni, è importante conoscere le linee guida essenziali per un consumo responsabile dell’energia elettrica. Obiettivo: contrastare gli sprechi e i costi eccessivi e tutelare l’ambiente e la sostenibilità del territorio.

Areti, la società del Gruppo Acea che fornisce energia alla città, fornisce alcuni consigli utili per contenere i consumi di energia elettrica nelle case, negli uffici, nei B&B e negli alberghi, nei negozi e nei locali delle attività produttive.

Durante le ore di punta (dalle 08 alle 19) evitare quanto più possibile di utilizzare contemporaneamente elettrodomestici ad alto consumo, quali: condizionatori d’aria, lavatrice e asciugatrice, lavastoviglie, forno elettrico, ferro da stiro e piastre elettriche, piani di cottura a induzione, forno a microonde, ecc.

Concentrare il più possibile i propri consumi nelle ore di minore domanda, ovvero fascia F2 (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23 e dalle 07 alle 08; sabato dalle 07 alle 23) e fascia F3 (domenica, festivi e dal lunedì al sabato dalle 23 alle 07).

Utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe A e +).

Impiegare lampade a LED in sostituzione di quelle a incandescenza (o addirittura di quella a fluorescenza, se ancora in uso).

Ottimizzare l’uso di lavatrici e lavastoviglie, con lavaggi a pieno carico e cicli a temperature medio-basse.

Assicurare la pulizia e la manutenzione costante degli elettrodomestici per una maggiore efficienza e minori consumi (ad esempio sbrinare il frigorifero con regolarità)

Non tenere accese le luci ‘stand by’ di elettrodomestici quali televisori, decoder, computer, lettori DVD, consolle, ecc.

Utilizzare al massimo la luce naturale del giorno per illuminare gli ambienti, evitando il consumo di luce artificiale.

