Controlli nei luoghi della Movida a Fiumicino: identificate 245 persone, controllati 7 esercizi commerciali

Nel fine settimana, gli agenti del Commissariato Distaccato di Fiumicino hanno intensificato i servizi di vigilanza, prevenzione e controllo nelle località balneari di Fiumicino, zone di particolare interesse durante la stagione estiva per il notevole aumento di frequentatori.

Controlli Mirati nei Luoghi di Movida:

Le operazioni si sono concentrate principalmente sulle attività commerciali, stabilimenti balneari e esercizi pubblici di Focene, Fregene e Maccarese.

Grazie a queste attività, sono state identificate 245 persone, controllati 42 veicoli e effettuati controlli amministrativi su 7 esercizi commerciali.

Interventi di Sicurezza e Prevenzione:

Nel corso delle attività quotidiane di controllo, gli agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale in Viale Donato Bramante dove un uomo di 50 anni è stato sorpreso a rubare 4 bottiglie di alcolici, rompendo i dispositivi antitaccheggio.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In un altro intervento, una donna di 34 anni di origine rumena è stata denunciata per furto, dopo essere stata sorpresa a nascondere merce in uno zaino in un supermercato in via del Perugino.

Misure Cautelari per Reati Persecutori:

È stata eseguita un’ordinanza di misura cautelare con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 47enne italiano. L’uomo, nonostante la fine della relazione con la compagna, continuava a perseguitarla con messaggi minatori e pedinamenti.

Detenzione Domiciliare per Reati Gravi:

Infine, gli agenti hanno notificato un’ordinanza di detenzione domiciliare a un uomo di 46 anni, che deve scontare una pena residua di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni per violazione della disciplina sulle armi, ricettazione, maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie.

