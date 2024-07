Corepla e Sport e Salute: un’alleanza per un Olimpico più verde

Venerdì 12 luglio, Corepla e Sport e Salute hanno firmato una collaborazione per migliorare l’impatto ambientale degli eventi sportivi e non, che si terranno presso lo Stadio Olimpico.

Al centro della partnership c’è un progetto congiunto per combattere la dispersione dei rifiuti nell’ambiente e aumentare la consapevolezza di come la plastica possa essere una risorsa preziosa se correttamente riciclata.

Tra le iniziative previste dall’accordo tra il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e la società proprietaria dello stadio, vi sarà l’installazione di dieci ecocompattatori Recopet all’interno dell’impianto, dove si potranno gettare le bottiglie di bevande in PET.

La raccolta differenziata sarà potenziata grazie anche al supporto del personale dell’Olimpico, che assisterà gli ospiti raccogliendo le bottiglie in appositi zaini per avviare il processo di riciclo.

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, ha dichiarato: “Lo Stadio Olimpico vuole sempre più rappresentare un modello per il nostro Paese.

Da tempo, la nostra attenzione è rivolta alla sostenibilità in ogni suo aspetto, con conseguente riduzione significativa dell’impatto ambientale e effetti positivi in termini sociali ed economici.

L’accordo con Corepla è un passo importante che ci vede condividere questo percorso, pienamente consapevoli dell’importanza di sensibilizzare, attraverso gli eventi, quante più persone possibili sui temi della sostenibilità e del riciclo”.

“La riduzione dell’impatto ambientale dei grandi eventi passa anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti. Abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro sinergico con Sport e Salute per promuovere e diffondere un modello virtuoso.

Siamo convinti che iniziative come queste possano realmente generare consapevolezza, soprattutto nei cittadini, sull’importanza del contributo di tutti per creare valore e consolidare il sistema italiano di eccellenza basato sul riciclo” – ha commentato Giovanni Cassuti, presidente di Corepla.

