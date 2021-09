Corriallagarbatella non ci sarà. Una rinuncia sofferta

Quest’anno Il covid 19 è riuscito a fermare di nuovo la tradizionale gara “Corriallagarbatella” ma non la gioia d’incontrarsi fra gli organizzatori della manifestazione sportiva, tutti ex atleti/e del G.G. Arcobaleno e del Rione Garbatella.

Infatti la sera del 15 novembre 2021, tutti muniti di Green pass (nonostante si cenasse all’aperto) circa ottanta persone fra uomini e donne si sono dati appuntamento al ristorante Boldrini, in via G. Massaia alla Garbatella. Un incontro desiderato dal Presidente Walter Graziani e dal dinamico Ernesto Del Vecchio, per rivedersi dopo il lungo periodo di lockdown.

Nell’occasione il presidente Graziani ha ricordato ai presenti che in questo periodo, metà mese di settembre “i nostri incontri erano di altri motivi) quelli di organizzare la “Corriallagarbatella) in programma per tradizioni l’ultima domenica di novembre”.

Il Presidente ha proseguito con queste parole: “l’abbiamo sperato, forse un po’ ci abbiamo creduto, ma anche quest’anno non possiamo fare altro che “passare” e riprogrammare la 29^ edizione della Corriallagarbatella per il prossimo anno, una rinuncia sofferta, ma purtroppo la situazione a riguardo delle corse podistiche è ancora estremamente complessa a causa del covid 19.

A conclusione del suo discorso vogliamo dare per certo che la 29^ Corriallagarbatella si correrà per le strade del nostro quartiere domenica 27 novembre 2022 e che fino a questa data, dobbiamo trovare il modo di non abbatterci completamente e cercare di reagire, per arrivare alla fine della pandemia, in forma sia fisicamente che moralmente.

Il sottoscritto, ospite di questo incontro ha memorizzato quattro motivi fondamentali dell’incontro: la buona cucina del ristorante Boldrini, l’affiatamento e la voglia di fare per evidenziare le potenzialità della Garbatella, la presenza inaspettata di Amedeo Ciacchieri Presidente dell’VIII Municipio di Roma Capitale a dimostrazione della riconoscenza per questi personaggi che durante l’anno si dedicano a cercare il modo per valorizzare il patrimonio del nostro territorio. Per ultimo, ma al primo posto per l’importanza, tutti i presenti nonostante l’età sono ancore delle rocce, volenterosi, il desiderio di fare, e stare insieme, a tal punto che non si sono preoccupati della pioggia caduta a fine serata.