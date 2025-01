Corsa di Miguel 2025: domenica 19 gennaio, 12.500 runner sulle strade di Roma

Sono 9098 gli iscritti alla prova dei 10 chilometri nelle due versioni, competitiva e non competitiva, della 26ª edizione della Corsa di Miguel organizzata dal Club Atletico Centrale di Roma che andrà in scena domenica sul tracciato fra il Lungotevere e il Parco del Foro Italico con il suggestivo arrivo all’interno dello Stadio Olimpico.

A questi si deve aggiungere la grande festa della Strantirazzismo, ad oggi con oltre 3.500 iscritti, perlopiù studenti delle scuole romane e famiglie, che non si perdono un’edizione della prova solidale che avrà una partenza e distanza diversi: il via dal Ponte della Musica per coprire i tre chilometri che portano anche in questo caso all’Olimpico.

Sarà una domenica speciale quella che si appresta a vivere Roma per ricordare Miguel Benancio Sanchez, podista e poeta argentino, uno dei 30mila desaparecidos, le vittime della dittatura militare che sequestrò ferocemente il paese sudamericano fra il 1976 e il 1983. Fra i tanti sogni spezzati da quell’epoca di orrore ci furono anche quelli di questo ragazzo di 25 anni che avrebbe voluto correre alle Olimpiadi e diventare professore di educazione fisica per trasmettere la sua passione per lo sport e l’atletica.

La Corsa di Miguel sarà un grande contenitore di storie. Per la prima volta ci sarà un’Onda Donna (la partenza sarà come sempre scaglionata in diverse “onde”) nata da una entusiasmante campagna lanciata da 50 podiste all’insegna del “riprendiamoci il nostro spazio” per aumentare la partecipazione femminile nella corsa lunga, ancora troppo bassa in Italia rispetto ad altri paesi europei. Tutte le donne che ne faranno richiesta, grazie all’assessorato alla Cultura e a Zetema, potranno visitare gratuitamente la mostra “Roma pittrice” a Palazzo Braschi.

Fra le altre al via con l’associazione Assist ci sarà là due volte medaglia d’oro olimpica Antonella Bellutti. Mentre nell’onda paralimpica è atteso con i suoi amici Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco la scorsa estate a Parigi. Con lui anche tricicli, carrozzine, joelette con tanti paesi rappresentati, dall’Afghanistan al Marocco.

Ci saranno tanti giovanissimi, ma anche un podista che ha già tante esperienze sulle gambe: Antonio Rao compirà 92 anni a febbraio ed è pronto per un altro appuntamento con la Corsa di Miguel. Il numero 1 sarà indossato invece da Edith Ventosilla Shaw, centochilometrista italo peruviana e guida paralimpica.

Questa mattina, venerdì 17 gennaio, si è aperto il villaggio per il ritiro dei pettorali presso la palestra monumentale dell’Università degli studi di Roma Foro Italico, dove è possibile iscriversi solo alla Strantirazzismo (tutto esaurito per la 10 km) alla quale parteciperanno, anche in veste di starter, Matteo e Stephano, vittime dell’aggressione omofoba della scorsa settimana al Pigneto.

La partenza della 10 km sarà data alle ore 9.30 di domenica 19 gennaio da Lungotevere Diaz dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presente con l’assessore a Turismo, Sport, Grandi eventi e Moda Alessandro Onorato e con la consigliera della Città metropolitana Alessia Pieretti, mentre nella premiazione interverrà l’assessore all’inclusione sociale della Regione Lazio Massimiliano Maselli.

Il percorso, vista la chiusura per lavori della pista ciclabile, transiterà per tutti e due i lati del Lungotevere e per recuperare i metri perduti è previsto un suggestivo andata e ritorno nel cuore del Foro Italico.

La Strantirazzismo scatterà alle ore 11 dal Ponte della Musica. Infine, ad assicurare la colonna sonora della giornata tramite band e artisti di strada dislocati sui due percorsi.

La Corsa di Miguel si avvale della collaborazione dell’UISP e dell’AiCS, gode del patrocinio di CONI, Fidal, Sport e Salute, padrona di casa all’Olimpico, e dell’aiuto di Net Insurance, Marziali Caffè, Pasquier e GPA Service.

