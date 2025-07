Corviale, consegnato il nuovo “Centro Civico Campanella”. Gualtieri: “Così si rigenera una città”

Il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alle Periferie Pino Battaglia, all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli e all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Corviale, dove procedono gli interventi di rilancio e la rigenerazione del quadrante.

Il Sindaco ha consegnato al Municipio XI le chiavi di uno degli interventi principali del Piano Urbano Integrato, ovvero il Centro Civico Nicoletta Campanella, consegnato un anno prima della fine dei lavori PNRR per un investimento totale di 10 milioni di euro, a fronte dell’investimento complessivo di 50 milioni del PUI.

Il centro è composto da tre grandi spazi, che saranno completamente funzionali entro la fine dell’anno. Da settembre saranno già attivi il centro professionale, la biblioteca e il centro d’aggregazione giovanile.

Gli elementi fondamentali dell’intervento sono:

– messa a norma rispetto alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;

– miglioramento e adeguamento sismico;

– efficientamento energetico.

Prosegue inoltre il lavoro rispetto a tutti gli altri interventi previsti.

Il secondo edificio oggetto di intervento è l’incubatore d’impresa INCIPIT, in via E. Ferrari, un edificio dismesso dal Municipio XI e dal Dipartimento Turismo, formazione professionale e lavoro. Si stanno attualmente eseguendo le attività impiantistiche elettriche e condizionamento e le opere di finitura; la fine dei lavori prevista è per gennaio e la consegna entro aprile 2026.

Infine, è in corso l’intervento in un complesso di edifici Ater costituiti dalla “Testata della Trancia H”, di alcuni laboratori che si affacciano sulla “Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato”, comprese delle coperture adibite a terrazze di uso pubblico e dalla “Cavea”.

La riqualificazione prevede interventi strutturali, opere edili, nuovi impianti ed alcuni interventi di modifica della distribuzione interna.Nei prossimi mesi, a conclusione degli interventi, tramite un percorso partecipato, saranno assegnati tutti i nuovi locali ristrutturati.

“Concludiamo in anticipo di lavori di uno degli interventi più importanti del Piano Urbano Integrato di Corviale. Ringrazio tutti i tecnici di Roma Capitale e le ditte per il largo anticipo con cui hanno consegnato i lavori – ha commentato Gualtieri -. La filosofia di questi interventi è, al di là della sostenibilità strutturale ed energetica, quella di creare spazi comuni, aperti al quartiere, dove si possa coltivare la socialità e l’incontro.

Vogliamo che Corviale diventi un simbolo di questo approccio. Rigenerazione fisica, sociale, culturale e partecipata. Questo è il modello che vogliamo per tutte le periferie di Roma, perché la vera rigenerazione è quella che avviene con percorsi partecipati che rendono protagonisti i cittadini“.

