Cotral 2026, bilancio in equilibrio tra tariffe e nuovi investimenti

La Regione Lazio ha dato il via libera al bilancio 2026 di Cotral, confermando la solidità finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico extraurbano, pur in un contesto segnato da costi del personale in crescita e sfide importanti sugli investimenti ferroviari.

Il prossimo anno per Cotral sarà di consolidamento dopo la rivoluzione tariffaria dello scorso luglio. Nonostante la spinta verso l’alto dei costi operativi, l’azienda prevede di chiudere l’esercizio con un utile di circa 2,9 milioni di euro.

Un risultato positivo, seppur in netto calo (-79,5%) rispetto ai 14 milioni registrati nel 2025, penalizzato soprattutto dai nuovi oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale del personale.

Gomma e ferro: due volti della mobilità laziale

Il Piano di Gestione 2026 mostra chiaramente le due anime di Cotral. Sul fronte bus, la produzione vale 239,1 milioni di euro, garantendo i collegamenti in tutto il territorio regionale.

Sull’asse ferroviario, tra la Metromare e la Roma Nord, l’azienda investirà 55,1 milioni di euro, confermando l’attenzione verso due linee strategiche da tempo al centro del dibattito sulla qualità del servizio.

La nuova politica tariffaria Metrebus, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha contribuito a sostenere i ricavi, stimati in circa 77,5 milioni, con un incremento atteso di circa 3 milioni rispetto alle previsioni precedenti.

Sul fronte opposto, però, il costo del personale raggiungerà i 169 milioni di euro (+3,7%), a causa del rinnovo contrattuale dello scorso dicembre e del recente piano di assunzioni massiccio.

Investimenti per il futuro

Cotral non si limita alla gestione ordinaria. Il piano 2026 prevede 48 milioni di euro destinati a rinnovare e modernizzare la flotta e le infrastrutture: 11,9 milioni per nuovi locomotori e veicoli ferroviari, 8 milioni per i pullman blu e 9,7 milioni per innovazione digitale e sistemi informativi, tra app e strumenti di bordo.

Solidità e dividendi

Con un saldo finale previsto di 38,69 milioni di euro, l’azienda conferma la propria solidità. A settembre 2026, sulla base degli utili dell’anno precedente, Cotral distribuirà un dividendo di 1 milione di euro alla Regione Lazio, rafforzando il ruolo dell’azienda come asset strategico per la mobilità regionale.

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