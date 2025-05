Cotral punta al litorale romano: in arrivo una nuova sede tra Fiumicino e Dragona

Dopo gli insediamenti a Terracina e Velletri, Cotral guarda al litorale romano per potenziare la propria rete operativa.

L’azienda di trasporto pubblico regionale ha avviato un’indagine di mercato finalizzata a individuare un nuovo immobile tra Fiumicino, Isola Sacra e Dragona, nei pressi dell’attuale deposito di Ostia in via Ostiense.

L’obiettivo, come indicato in una deliberazione del consiglio d’amministrazione, è quello di garantire una “ottimale ed efficiente riorganizzazione del servizio”, migliorando la presenza e l’operatività di Cotral in una zona strategica per i collegamenti extraurbani e per la mobilità intermodale con il trasporto ferroviario e urbano.

Le caratteristiche richieste

Il nuovo sito dovrà soddisfare una serie di requisiti strutturali minimi:

135 mq per gli uffici amministrativi;

900 mq destinati ad officina, magazzini e servizi igienici;

5.120 mq di piazzale esterno, con stalli, area manovra, lavaggio e rifornimento bus, isola ecologica;

550 mq di parcheggio per auto private del personale.

Cotral è comunque disponibile a valutare proposte con metrature leggermente differenti o aree edificabili dove sia possibile realizzare strutture con destinazioni e volumi equivalenti.

Scadenze e criteri

Le proposte possono essere presentate entro le ore 12:00 del 22 luglio 2025.

L’investimento stimato è di 1.541.000 euro, e le offerte saranno valutate in base alla funzionalità degli spazi e all’accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni, come autobus e veicoli di servizio.

Questa nuova sede andrà ad affiancare le esistenti rimesse e potrebbe contribuire a sgravare il traffico operativo su Ostia, migliorando la logistica dei trasporti su gomma nella fascia costiera a sud-ovest della Capitale.

