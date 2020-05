Covid-19, Ama: sanificazione nei cimiteri Verano e Flaminio

“Contestualmente all’avvio della “Fase 2” e la riapertura dei Cimiteri Capitolini – comunica in una nota AMA S.p.A. – squadre e mezzi hanno effettuato questa mattina interventi di sanificazione all’interno del Verano e del Flaminio.

“Dopo gli interventi – continua la nota – effettuati i giorni scorsi lungo le aree limitrofe e perimetrali e quelli mirati presso gli uffici amministrativi e i locali di servizio, questa mattina 2 autocisterne hanno irrorato 20 mila litri di liquido sanificante a base di enzimi naturali lungo i viali interni. Si rende noto che tutti i Cimiteri Capitolini sono regolarmente aperti. Per quanto riguarda le modalità di accesso, AMA si è attenuta alle indicazioni del Governo e, nello specifico, ai chiarimenti riportati nelle “F.A.Q” pubblicate il 2 maggio scorso.

“Da lunedì 4 maggio, quindi, – dice la nota – i Cimiteri Capitolini sono aperti per i riti funebri (in presenza di un massimo di 15 persone) e per le visite ai defunti. Agli ingressi, il personale addetto al presidio vigila per evitare assembramenti e verifica che tutti siano muniti di mascherine e guanti (soprattutto per la movimentazione di scale e/o attrezzature in genere presenti all’interno dei cimiteri). In tutte le strutture le forze di polizia potranno, nell’ambito delle attività di controllo sul territorio, vigilare sul rispetto delle distanze e sull‘utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

“Aperti – conclude la nota – con ingressi contingentati gli uffici amministrativi di Via del Verano 74, mentre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) resta a disposizione degli utenti per ogni informazione attraverso il Call Center dei Cimiteri Capitolini al numero telefonico 0649236331”.

Tutte le informazioni utili sono comunque disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it