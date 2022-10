Covid-19 dati 17 ottobre 2022 a Roma 1.041 casi e in tutto il Lazio 1.637

Oggi nel Lazio su 2.438 tamponi molecolari e 7.115 tamponi antigenici per un totale di 9.553 tamponi, si registrano 1.637 nuovi casi positivi (-1.101), sono 5 i decessi (+4), 605 i ricoverati (+33), 39 le terapie intensive ( = ) e +2.982 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.041.

I dati sono stati resi noti dall’Assessore al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VACCINO ANTINFLUENZALE

ad oggi sono state distribuite oltre 450 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 55 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 1.828 MMG e 108 PLS.

EPATITE C

partito il programma regionale per lo screening dell’infezione da HCV, che permetterà di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate ed avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito. Lo screening dell’HCV è rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989. Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-screening-hcv

Campagna vaccinale

Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

QUARTA DOSE OVER 12: COME VACCINARSI

1– Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- Prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 1.041 casi e 2 decessi

Asl Roma 1: sono 398 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 302 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 341 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 342 casi e 1 decesso

Asl Roma 4: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 133 i nuovi casi e 1 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 130 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati delle altre province del Lazio: 254 casi e 2 decessi

Asl di Frosinone: sono 40 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

17.10.2022 (giorno n. 956 dei Report Regione Lazio):

Novi contagi: 1637 (ieri 2738, scorsa settimana 1781) Ricoverati: +33 (settimanale +33, scorsa settimana +10) % occupazione posti disponibili: 9,42% (ieri 8,91%) Terapie intensive: +0 (settimanale +0, settimana scorsa +0) % occupazione terapie intensive: 4,14% (ieri 4,14%)

Isolamento: -1383 (settimanale -1383) Morti: +5 (settimanale +5, settimana scorsa +8) Guariti: 2982 (settimanale +2982) Variazione positivi: -1350 (settimanale -1350)

Andamento settimanale: 1637 (la scorsa settimana 1781 rispetto scorsa settimana -8,09%, totale scorsa settimana +2,14%).

Degli attuali positivi (58343): 1,04% ricoverati (+0,08%), 0,07% in TI (-0,00%), 98,90% in isolamento (-0,08%)

Incidenza ultimi 7 giorni: 411,54. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì: 331,32

Rispetto alla settimana scorsa: Martedì +11,08%, Mercoledì +5,64%, Giovedì +2,76%, Venerdì -5,74%, Sabato -5,35%, Domenica -9,43%, Lunedì -8,09%

Ucraina

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno è stata erogata attraverso il rilascio di circa 23.000 tesserini con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per le prestazioni erogabili.

Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

