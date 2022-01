Covid-19 dati 24 gennaio 2022 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Scuole

Potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si può prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone)

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

24.01.2022 (giorno n. 690 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 7622 (ieri 12651, scorsa settimana 6447) Trend al 0,97% (ieri 1,64%) Ricoverati: +28 (settimanale +28, scorsa settimana +41) % occupazione posti disponibili: 31,88% (ieri 31,44%) Terapie intensive: -5 (settimanale -5, settimana scorsa +0) % occupazione terapie intensive: 21,42% (ieri 21,95%) Isolamento: +433 (settimanale +433) Morti: +27 (settimanale +27, settimana scorsa +17) Guariti: 7139 (settimanale +7139). Variazione positivi: +456 (settimanale +456).

Andamento settimanale: +7622 (la scorsa settimana 6447, rispetto scorsa settimana +18,23%, totale scorsa settimana +6,54%).

Degli attuali positivi (271699): 0,75% ricoverati (+0,01%), 0,07% in TI (-0,01%), 99,17% in isolamento (-0,01%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 1592,35. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 1532,63. Nota: i due valori coincideranno giovedì e sono diversi rispetto a quelli che indica la Regione in quanto quelli della Regione sono con 3-4 giorni di ritardo.

Rispetto alla settimana scorsa: Martedì +3,89%, Mercoledì +20,84%, Giovedì +30,68%, Venerdì +0,04%, Sabato +22,53%, Domenica -2,64%, Oggi +18,23%

Come tutti i lunedì, oggi inutile fare considerazioni. Domani capiremo meglio se siamo nel plateau o se può iniziare la discesa.

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

