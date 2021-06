Covid-19 e vaccini, dati 25 giugno 2021: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati comunicati dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

I dati sulle vaccinazioni

Le somministrazioni di vaccini effettuate nel Lazio, alle ore 15:02 del 24 giugno 2021, sono 4.935.434 di cui 38.259 sono quelle odierne.

1.868.326 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per vedere tutti i dati aggiornati, comprese le fasce d’età e i totali suddivisi per hub, questo è il link sulle vaccinazioni anti-covid nel Lazio.

Cara Asl Frosinone, la lettera di Anastasia

Finalmente anche io il 13 giugno ho avuto l’opportunità di vaccinarmi nell’openday della fascia junior.

Abbiamo trascorso un periodo molto lungo, più di un anno in presenza di questo “nemico invisibile” che ci ha privato di tutte le nostre libertà, tenendoci reclusi quasi sempre in casa, distanti da tutti.

Da adolescente posso dire che per me, come per i miei coetanei, vivere questo periodo della vita così, isolati e sempre soli, è davvero infelice. Stiamo perdendo “i migliori anni della nostra vita” che purtroppo non torneranno mai indietro.

Questi mesi sono stati complicati sia nella vita scolastica che in quella privata.

A scuola è stato molto complesso: abbiamo frequentato delle lezioni in classe, altre da casa, io ed i mei compagni per i primi mesi siamo stati insieme, ma poi ci hanno divisi in quanto nelle aule non sempre è facile riuscire a mantenere il distanziamento sociale per garantire una maggiore sicurezza.

Incontrare i propri parenti ed amici è diventato un rischio; essere a contatto con i propri nonni è troppo pericoloso, infatti la visita quotidiana che si riservava loro è mutata in un saluto saltuario per salvaguardare e difendere la loro incolumità.

Fortunatamente, però, con Internet si ha la possibilità di scriversi, videochiamarsi e chiamarsi, in modo tale da continuare comunque a mantenere i rapporti con il mondo esterno. Prima dell’avvento del COVID, Internet e la rete erano spesso disprezzati, ma adesso sono diventati mezzi fondamentali senza i qual saremmo stati isolati in tutti i sensi.

Con questo vaccino posso sentirmi più tranquilla, sia per me che per chi mi circonda.

È un piccolo gesto individuale, che se fatto in massa può farci riemergere per tornare a vedere la luce.

Mi complimento con tutta l’équipe medica dell’ospedale Spaziani di Frosinone per la loro organizzazione e la grande professionalità e la ringrazio per avermi fatta sentire tranquilla ed incoraggiata.

Anastasia Pasotti

I dati sui contagi nelle Asl di Roma e Fiumicino:

Asl Roma 1

Ieri i casi erano 28, mercoledì 22, martedì 15, lunedì 7, domenica 14, sabato 24, venerdì 29, giovedì 30, mercoledì 25, martedì 34, lunedì 33, domenica 26, sabato 20, venerdì 34, giovedì 64, mercoledì 44

Asl Roma 2

Ieri i casi erano 24, mercoledì 27, martedì 26, lunedì 35, domenica 23, sabato 29, venerdì 56, giovedì 20, mercoledì 29, martedì 19, lunedì 42, domenica 51, sabato 32, venerdì 69, giovedì 42, mercoledì 32

Asl Roma 3

Ieri i casi erano 13, mercoledì 9, martedì 5, lunedì 10, domenica 4, sabato 7, venerdì 9, giovedì 16, mercoledì 11, martedì 16, lunedì 11, domenica 7, sabato 9, venerdì 15, giovedì 20, mercoledì 13

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati … (ieri erano 24 casi e 0 decessi, mercoledì 15 nuovi casi e 0 decessi, martedì 19 casi e 1 decesso, lunedì 15 nuovi casi e 0 decessi, domenica 14 casi e 0 decessi, sabato 26 casi e 1 decesso, venerdì 31 casi e 1 decesso, giovedì 36 casi e 1 decesso, mercoledì 35 casi e 7 decessi, martedì 28 casi e 6 decessi).

Asl Roma 4

Ieri i casi erano 3, mercoledì 3, martedì 3, lunedì 0, domenica 0, sabato 7, venerdì 9, giovedì 3, mercoledì 1, martedì 17, lunedì 1, domenica 4, sabato 14, venerdì 12, giovedì 8, mercoledì 16

Asl Roma 5

Ieri i casi erano 9, mercoledì 11, martedì 4, lunedì 5, domenica 6, sabato 14, venerdì 16, giovedì 23, mercoledì 18, martedì 7, lunedì 10, domenica 9, sabato 19, venerdì 2, giovedì 11, mercoledì 22

Asl Roma 6

Ieri i casi erano 12, mercoledì 1, martedì 12, lunedì 10, domenica 8, sabato 5, venerdì 6, giovedì 10, mercoledì 16, martedì 4, lunedì 6, domenica 9, sabato 12, venerdì 14, giovedì 19, mercoledì 14

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati … (ieri erano 8 casi e 0 decessi, mercoledì 26 casi e 2 decessi, martedì 9 casi e 0 decessi, lunedì 4 casi e 1 decesso, domenica 13 casi e 0 decessi, sabato 15 casi e 0 decessi, venerdì 22 casi e 0 decessi, giovedì 17 casi e 1 decesso, mercoledì 43 casi e 1 decesso, martedì 21 casi e 0 decessi, lunedì 8 casi e 0 decessi).

Asl Latina:

Ieri i casi erano 5, mercoledì 20, martedì 4, lunedì 3, domenica 6, sabato 9, venerdì 16, giovedì 13, mercoledì 27, martedì 12, lunedì 0, domenica 9, sabato 40, venerdì 15, giovedì 20, mercoledì 20

Asl Frosinone:

Ieri i casi erano 3, mercoledì 4, martedì 4, lunedì 1, domenica 6, sabato 6, venerdì 5, giovedì 2, mercoledì 15, martedì 5, lunedì 5, domenica 8, sabato 12, venerdì 7, giovedì 6, mercoledì 13

Asl Viterbo:

Nessun nuovo caso accertato di positività al COVID-19.

Comunicata la negativizzazione di 4 persone: 2 a Montalto di Castro, 1 a Gallese, 1 a Vejano.

242 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Ieri i casi erano 0, mercoledì 1, martedì 0, lunedì 0, domenica 1, sabato 0, venerdì 1, giovedì 2, mercoledì 1, martedì 4, lunedì 3, domenica 3, sabato 6, venerdì 0, giovedì 3, mercoledì 5

Asl Rieti:

Non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Si registrano 5 nuovi guariti: (1) Rieti – (2) Borgorose – (1) Contigliano – (1) Forano.

Numero tamponi eseguiti: 241.

Totale positivi in provincia di Rieti: 14.

Ieri i casi erano 0, mercoledì 1, martedì 1, lunedì 0, domenica 0, sabato 0, venerdì 0, giovedì 0, mercoledì 0, martedì 0, lunedì 0, domenica 1, sabato 0, venerdì 1, giovedì 1, mercoledì 0

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dal 25 aprile al 25 giugno:

25/04 – Roma 531 casi e nel Lazio 1185 (19 decessi)

26/04 – Roma 536 casi e nel Lazio 964 (44 decessi)

27/04 – Roma 498 casi e nel Lazio 939 (34 decessi)

28/04 – Roma 402 casi e nel Lazio 1078 (32 decessi)

29/04 – Roma 524 casi e nel Lazio 1124 (27 decessi)

30/04 – Roma 566 casi e nel Lazio 1151 (26 decessi)

01/05 – Roma 504 casi e nel Lazio 1069 (13 decessi)

02/05 – Roma 544 casi e nel Lazio 986 (15 decessi)

03/05 – Roma 429 casi e nel Lazio 661 (22 decessi)

04/05 – Roma 458 casi e nel Lazio 803 (36 decessi)

05/05 – Roma 411 casi e nel Lazio 838 (39 decessi)

06/05 – Roma 508 casi e nel Lazio 1007 (39 decessi)

07/05 – Roma 520 casi e nel Lazio 1063 (17 decessi)

08/05 – Roma 515 casi e nel Lazio 999 (15 decessi)

09/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 788 (10 decessi)

10/05 – Roma 370 casi e nel Lazio 680 (17 decessi)

11/05 – Roma 406 casi e nel Lazio 635 (40 decessi)

12/05 – Roma 300 casi e nel Lazio 633 (22 decessi)

13/05 – Roma 310 casi e nel Lazio 654 (21 decessi)

14/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 706 (10 decessi)

15/05 – Roma 268 casi e nel Lazio 621 (5 decessi)

16/05 – Roma 322 casi e nel Lazio 577 (14 decessi)

17/05 – Roma 211 casi e nel Lazio 388 (17 decessi)

18/05 – Roma 204 casi e nel Lazio 348 (14 decessi)

19/05 – Roma 208 casi e nel Lazio 466 (16 decessi)

20/05 – Roma 306 casi e nel Lazio 558 (10 decessi)

21/05 – Roma 258 casi e nel Lazio 471 (11 decessi)

22/05 – Roma 244 casi e nel Lazio 494 (7 decessi)

23/05 – Roma 217 casi e nel Lazio 413 (8 decessi)

24/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 292 (11 decessi)

25/05 – Roma 174 casi e nel Lazio 308 (16 decessi)

26/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 318 (18 decessi)

27/05 – Roma 202 casi e nel Lazio 361 (9 decessi)

28/05 – Roma 168 casi e nel Lazio 296 (11 decessi)

29/05 – Roma 185 casi e nel Lazio 307 (10 decessi)

30/05 – Roma 159 casi e nel Lazio 279 (6 decessi)

31/05 – Roma 169 casi e nel Lazio 251 (4 decessi)

01/06 – Roma 134 casi e nel Lazio 195 (10 decessi)

02/06 – Roma 102 casi e nel Lazio 211 (4 decessi)

03/06 – Roma 123 casi e nel Lazio 196 (6 decessi)

04/06 – Roma 120 casi e nel Lazio 197 (9 decessi)

05/06 – Roma 93 casi e nel Lazio 207 (9 decessi)

06/06 – Roma 115 casi e nel Lazio 233 (5 decessi)

07/06 – Roma 84 casi e nel Lazio 172 (5 decessi)

08/06 – Roma 82 casi e nel Lazio 139 (6 decessi)

09/06 – Roma 89 casi e nel Lazio 179 (7 decessi)

10/06 – Roma 126 casi e nel Lazio 194 (6 decessi)

11/06 – Roma 118 casi e nel Lazio 169 (12 decessi)

12/06 – Roma 61 casi e nel Lazio 164 (8 decessi)

13/06 – Roma 84 casi e nel Lazio 127 (0 decessi)

14/06 – Roma 86 casi e nel Lazio 111 (6 decessi)

15/06 – Roma 69 casi e nel Lazio 118 (13 decessi)

16/06 – Roma 65 casi e nel Lazio 143 (11 decessi)

17/06 – Roma 66 casi e nel Lazio 119 (8 decessi)

18/06 – Roma 94 casi e nel Lazio 147 (3 decessi)

19/06 – Roma 60 casi e nel Lazio 101 (1 decessi)

20/06 – Roma 41 casi e nel Lazio 68 (0 decessi)

21/06 – Roma 52 casi e nel Lazio 71 (3 decessi)

22/06 – Roma 46 casi e nel Lazio 74 (1 decessi)

23/06 – Roma 58 casi e nel Lazio 97 (2 decessi)

24/06 – Roma 65 casi e nel Lazio 97 (3 decessi)

25/06 – Roma — casi e nel Lazio – (- decessi)

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) aggiornato al 11 giugno.

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno.

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Vaccinazioni: i consigli di un vecchio medico

Per qualsiasi dubbio, disponibilità a rispondere su Abitare a Roma.

Dottor Henos Palmisano, Specialista in Medicina di Laboratorio, Specialista in Ematologia

Il manuale con le regole utili da seguire in casa

Realizzato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani un piccolo manuale con i corretti comportamenti da seguire in casa nel contrasto al Covid-19, è possibile scaricarlo da qui IL MANUALE

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 24 giugno 2021.

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet