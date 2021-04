Vaccinazioni: i consigli di un vecchio medico 

Dottor Henos Palmisano, Specialista in Medicina di Laboratorio, Specialista in Ematologia - 19 Aprile 2021

Mentre il governo è alle prese con la campagna delle vaccinazioni, mi chiedo: i cittadini, che non hanno una diretta conoscenza della sanità italiana, come fanno a discernere le informazioni giuste da quelle non corrette?

Questo continuo “bombardamento” di notizie sulla pandemia sta creando confusione anche ai professionisti del settore, per cui sono giustificabili i dubbi e i timori dei cittadini che vorrebbero vaccinarsi.

La libera espressione è un fondamento nelle democrazie moderne, ma quando certi atteggiamenti vanno contro l’evidenza di migliaia di anni di sperimentazioni scientifiche (v. Mitridate VI re del Ponto 111 a.C.-63 a.C.), beh, allora, cado in una profonda tristezza a pensare a tutti quei colleghi, che hanno sacrificato la loro vita per il progresso della Medicina.

Non è un caso che l’aspettativa di vita, in appena 150 anni, sia passata da 29 a 87 anni nelle donne (negli uomini un po’ meno).

Le migliori condizioni igieniche, il cibo, la Medicina, l’attività fisica e mentale (su quest’ultima ho più speranze che certezze) sono tra i fattori che hanno contribuito enormemente ad allungare e migliorare la vita dell’umanità.

Fra le numerose scoperte scientifiche la vaccinazione è stata una conquista straordinaria, che affonda le sue radici nella Storia: Edward Jenner (Berkeley, n. 17/5/1749-m. 26/1/1823) nel 1796 coniò il termine vaccino (dal latino vacca, vaccae) perché, essendosi accorto che le mungitrici non si ammalavano di vaiolo, inoculò materiale infetto proveniente dalla “vacche” ai suoi pazienti, salvandoli dalla mortale malattia.

In realtà già nell’antichità (Cina, India) e prima di Jenner, si praticava una specie di vaccinazione: la variolizzazione, cioè inoculazione di piccole quantità di materiale infetto proveniente da malati umani, che, però, spesso causava la malattia invece della immunizzazione.

Quindi il mio consiglio da vecchio medico è: VACCINIAMOCI.

Una volta vaccinati contro il covid, possiamo andare a controllare se il vaccino abbia attecchito, facendo il dosaggio delle immunoglobuline specifiche IgG ed IgM.

I linfociti B appena vengono in contatto con un virus, batterio, tossina ecc., cominciano immediatamente un percorso che li porterà a produrre gli anticorpi specifici (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM), ma i laboratori analisi riescono solo dopo alcune settimane a rilevare la produzione delle Immunoglobuline M (che sono le prime a comparire e le prime a scomparire): il ritardo non è dovuto al Laboratorio Analisi, il corpo umano ci mette un po’ a produrre le “armi” (gli anticorpi) contro qualsiasi malattia.

Il passo successivo è la produzione delle immunoglobuline G, che sono quelle di lunghissima durata, di importanza vitale per l’immunizzazione specifica, nel nostro caso contro il covid-19.

Cari lettori di Abitare a Roma, consigliatevi sempre con il vostro medico di fiducia e, se non avete fatto un controllo del sangue da mesi o addirittura anni, ebbene, questo è il momento di farlo; per esempio: l’assetto lipidico (mangiare è stata la mia salvezza mentale all’isolamento, ma in effetti è stata la scusa per abusarne), assetto coagulativo (soprattutto il dosaggio dell’antitrombina III), emocromo completo, ecc.

Per qualsiasi dubbio, sono disponibile a rispondere sulle pagine di questa testata giornalistica.