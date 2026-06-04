Cremonini al Circo Massimo, ecco il piano viabilità

Sabato 6 e domenica 7 giugno Cesare Cremonini arriva a Roma. Doppia tappa al Circo Massimo per l’artista emiliano.

Sul fronte viabilità, dalle 22 di giovedì e fino a lunedì sono previste limitazioni al traffico in via dei Cerchi, tra via di San Gregorio e via di San Teodoro.

Altre misure scatteranno nella notte tra venerdì e sabato in occasione delle prove del concerto. In vigore anche queste fino a lunedì, prevedono divieti di sosta in via delle delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via della Murcia e piazzale Ugo la Malfa.

Dalle 20:30 di venerdì, le limitazioni al traffico verranno estese in via del Circo Massimo (da piazza di Porta Capena e via della Greca); via dell’Ara Massima di Ercole (da via del Circo Massimo a via dei Cerchi); via della Greca (da via del Circo Massimo a piazza della Bocca della Verità. Poi dalle 23 è prevista la chiusura totale delle strade attorno al Circo Massimo.

Sabato e domenica dalle 18 sarà chiusa piazza di Porta Capena.

Programmate le modifiche per le linee 51, 75, 81, 85 , 87, 118, 160, 628, 715, C3 e la notturna nMC. In contemporanea con le chiusure, la linea 628 sarà deviata da giovedì, le linee 81, 118, 160 e 715 da venerdì, 75 e C3 da sabato.

Le altre cambieranno percorso domenica, mentre la nMC sarà deviata nelle notti di sabato, domenica e in parte anche di lunedì.

Metropolitane, sabato le ultime corse saranno all’1:30 di notte; domenica alle 23:30.

Info e aggiornamenti romamobilita.it

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