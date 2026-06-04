Categorie: Mobilità e Traffico In evidenza
Municipi: , | Quartiere: ,

Cremonini al Circo Massimo, ecco il piano viabilità

Chiusure e modifiche per i concerti di sabato 6 e domenica 7

Redazione - 4 Giugno 2026

Sabato 6 e domenica 7 giugno Cesare Cremonini arriva a Roma. Doppia tappa al Circo Massimo per l’artista emiliano.

Sul fronte viabilità, dalle 22 di giovedì e fino a lunedì sono previste limitazioni al traffico in via dei Cerchi,  tra via di San Gregorio e via di San Teodoro.

Altre misure scatteranno nella notte tra venerdì e sabato in occasione delle prove del concerto. In vigore anche queste fino a lunedì, prevedono divieti di sosta in via delle delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via della Murcia e piazzale Ugo la Malfa.

Dalle 20:30 di venerdì, le limitazioni al traffico verranno estese in via del Circo Massimo (da piazza di Porta Capena e via della Greca); via dell’Ara Massima di Ercole (da via del Circo Massimo a via dei Cerchi); via della Greca (da via del Circo Massimo a piazza della Bocca della Verità. Poi dalle 23 è prevista la chiusura totale delle strade attorno al Circo Massimo.

Sabato e domenica dalle 18 sarà chiusa piazza di Porta Capena.

Programmate le modifiche per le linee 51, 75, 81, 85 , 87, 118, 160, 628, 715, C3 e la notturna nMC. In contemporanea con le chiusure, la linea 628 sarà deviata da giovedì, le linee 81, 118, 160 e 715 da venerdì, 75 e C3 da sabato.

Le altre cambieranno percorso domenica, mentre la nMC sarà deviata nelle notti di sabato, domenica e in parte anche di lunedì.

Metropolitane, sabato le ultime corse saranno all’1:30 di notte; domenica alle 23:30.

Info e aggiornamenti romamobilita.it 

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati