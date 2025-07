Crik Crok, lo storico marchio italiano delle patatine è a rischio chiusura

Un marchio storico della produzione snack italiana rischia di sbriciolarsi. Crik Crok, l’azienda simbolo di patatine e salatini per intere generazioni, è oggi sull’orlo del baratro.

Lo stabilimento di Pomezia, dove lavorano 92 dipendenti, vive ore di ansia e incertezza dopo l’apertura di una nuova procedura di concordato preventivo. Tra promesse di rilancio e timori per un imminente tracollo, i lavoratori restano col fiato sospeso.

A confermare la gravità della situazione è stata Francesca Ossani, presidente della società, che ha annunciato l’arrivo di un nuovo investitore. La promessa è quella di rilanciare Crik Crok puntando su continuità aziendale e valore del brand.

“Un sogno reso difficile dalla pandemia e dalla crisi energetica, che ha portato le bollette da 60 mila a 500 mila euro al mese. Eppure, non ho mai smesso di pagare gli stipendi: per me non sono numeri, sono famiglie”.