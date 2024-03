Crollo albero, oggi Lunedì 11 Marzo 2024: resta chiusa la scuola Badini

Gli uffici del Municipio I Roma centro, in collaborazione con i Vigili del fuoco, dopo la chiusura della strada stanno monitorando sul campo la situazione in via San Francesco Di Sales, dove nella notte è crollato il muro di contenimento del giardino di un abitazione privata. Il crollo ha causato danni ad alcune auto private. La strada è stata messa in sicurezza e ora i proprietari del giardino provvederanno al ripristino del muro che è di proprietà privata.

Il maltempo ha causato anche il crollo di un albero all’interno del giardino del plesso della scuola Gian Giacomo Badini (I.C. Regina Margherita) all’Aventino. L’assessora Municipale ai Lavori Pubblici e all’Edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, e l’assessore alle Politiche Ambientali Stefano Marin si sono recati sul posto per verificare la situazione. Cadendo l’albero ha lesionato il muretto di recinzione e piegato una ringhiera. Per consentire un più accurato controllo e avviare la rimozione della pianta domani le lezioni non si terranno e i bambini resteranno a casa. Via di Sant’Alessio sarà chiusa.

