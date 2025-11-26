Crollo Torre dei Conti, dissequestrata l’area: al via la messa in sicurezza

In largo Corrado Ricci, nella mattinata di oggi 26 novembre, attorno alla Torre dei Conti qualcosa si è iniziato a muovere.

A poco più di tre settimane dal crollo parziale che è costato la vita a un operaio, il cantiere è tornato a respirare: una parte dell’area è stata dissequestrata, permettendo ai vigili del fuoco di avvicinarsi finalmente al gigante medievale per preparare le operazioni di messa in sicurezza.

Il perimetro è stato arretrato di qualche metro, ma abbastanza da cambiare tutto. Gli uomini della ditta specializzata incaricata dalla Sovrintendenza hanno iniziato a rimuovere ciò che resta del precedente cantiere, smontando impalcature danneggiate e liberando la zona dai calcinacci che ancora ricordano il crollo del 3 novembre. Mezzi, operai e tecnici si muovono con cautela, in un silenzio operoso che contrasta con il caos del traffico che scorre a pochi passi.

La notifica ufficiale del dissequestro, consegnata dai carabinieri della compagnia Roma Centro su delega della Procura, ha segnato l’inizio di una nuova fase: quella in cui si potrà finalmente mettere mano alla torre per stabilizzarla, consolidarla e capire quanto la sua struttura millenaria sia stata compromessa.

