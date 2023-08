Da mesi una Peugeot 307 sprovvista di targhe è abbandonata in via A. Cecioni

Squilla il telefono, ma non è la celebre canzone di Domenico Modugno “Piange il telefono”, si tratta infatti di una residente di via A. Cecioni a Tor Sapienza che mi dice: “buongiorno, leggo sempre i suoi articoli su Abitare A e vorrei segnalare un’auto abbandonata da mesi nel parcheggio, sprovvista di targhe e che la notte diventa alloggio di fortuna per senza fissa dimora. La chiamo perché della cosa da tempo ne ho infornato il consigliere municipale Walter Pacifici, ma la macchina purtroppo resta lì” Mi ringrazia e mi saluta.

Ovviamente avendo citato il consigliere Pacifici, alzo il telefono e lo chiamo pure io per avere conferma se si è interessato o meno del problema ed anche perché il Municipio opera come terminale politico di una democrazia rappresentativa e quindi sentire chi rappresenta il cittadino era il minimo da fare.

Pacifici mi conferma che ha ricevuto sulla questione più segnalazioni e di averle girate sia telefonicamente che attraverso email al gruppo della Polizia Locale che “so aver fatto un sopralluogo e quindi che l’auto non sia stata ancora rimossa mi sorprende visto anche che non ha le targhe.

Pacifici ci ringrazia di averlo chiamato e ci saluta con un “ripeterò la segnalazione”.

E noi se questa ulteriore segnalazione andrà finalmente a buon fine ne daremo comunicazione.